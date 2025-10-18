саб, 18 октомври, 2025

Зеленски: Прво ни треба прекин на огнот, но најтешкото прашање ќе биде за територијата

„Нашиот став е дека прво ни треба прекин на огнот, затоа треба да седнеме и да разговараме и да разбереме каде се наоѓаме. Мислам дека ова е најважниот прв чекор“, рече Зеленски.

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Претседателите на Украина и на САД, Володимир Зеленски и Доналд Трамп во Белата куќа | Фото: Белата куќа на x.com

По разочарувачката средба со американскиот претседател Доналд Трамп во Вашингтон вчера, 17 октомври, украинскиот колега Володимир Зеленски при обраќање на новинарите пред Белата куќа изјави дека најтешкото прашање за време на мировните преговори ќе биде територијата. Потоа додаде дека постигнувањето прекин на огнот мора да биде прво, пренесува Киев Пост.

„Нашиот став е дека прво ни треба прекин на огнот, затоа треба да седнеме и да разговараме и да разбереме каде се наоѓаме. Мислам дека ова е најважниот прв чекор“, рече Зеленски.

Зеленски и неговата делегација дојдоа во Вашингтон во текот на неделата со надеж дека ќе го убедат Трамп да ги зголеми испораките на оружје за Украина. Сепак, украинската страна излезе повеќе или помалку со празни раце, бидејќи Трамп, по телефонскиот разговор со рускиот лидер Владимир Путин, се чинеше дека ги повлече сите навестувања за зголемување на притисокот врз Москва.

Зеленски избегна каков било израз на разочарување и посочи дека Трамп ја разбира позицијата на Украина за прекин на огнот и признава дека прашањето за територијата ќе биде „чувствително“.

„Мислам дека претседателот [Трамп] разбира дека најтешкото прашање во каков било вид преговори, во кој било формат, ќе биде прашањето за територијата“, рече Зеленски.

Украинскиот претседател повтори дека Русите сакаат да „окупираат сè“ и „сега сакаат пред каков било вид прекин на огнот да постигнат договор за земја, за нашите територии“.

Порано во годината, Трамп изврши притисок врз Путин за прекин на огнот пред преговорите, а украинската страна се согласи. Путин, сепак, инсистираше прво да се осврне на она што го опиша како „коренски причини“ на проблемот, кој, според него, датира од историјата на освојувањето на Крим и она што сега е јужна Украина од страна на Катерина II во 18 век, дури и до Киевска Русија во 10 век.

На 11 март, Киев се согласи со предлогот за 30-дневно примирје, посредуван од САД, по 8-часовна дискусија меѓу високи американски и украински претставници во Саудиска Арабија.

Спроведување на прекин на огнот

Спроведувањето на прекин на огнот преку силно средство за одвраќање за да се спречат страните да пукаат едни кон други би било многу сложено и веќе подразбира нијансирани дискусии.

Киев би сакал членство во НАТО или, барем, гаранции за физичка безбедност, како што се странски војници на терен за спроведување на договор. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, сепак, долго време ги отфрла западните мировници во Украина.

Велика Британија и Франција – дел од дури 30 земји – изразија отвореност за евентуално распоредување трупи во Украина, но далеку зад линиите на фронтот.

Со исклучок на воведувањето сили од трети страни, единствената одржлива безбедносна гаранција на Украина би произлегла од подобрување на капацитетите за одвраќање на нејзината војска.

ИзворКиев Пост

