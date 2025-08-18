пон, 18 август, 2025

Зеленски придружуван од неколку европски лидери се упати кон Вашингтон додека Трамп врши притисок за договор со Русија

Лидерите на Велика Британија, Германија, Франција, Италија, Финска, Европската Унија и НАТО се надеваат дека ќе го поддржат Зеленски во клучен дипломатски момент во војната и ќе спречат какво било повторување на незгодната средба во Овалната соба меѓу Трамп и украинскиот лидер во февруари

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Украинско претседателство

Украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери денес ќе се сретнат со Доналд Трамп во Вашингтон за да склучат мировен договор, поради стравувањата дека американскиот претседател би можел да се обиде да изврши притисок врз Киев да прифати решение поволно за Москва, пренесува Ројтерс.

Лидерите на Велика Британија, Германија, Франција, Италија, Финска, Европската Унија и НАТО се надеваат дека ќе го поддржат Зеленски во клучен дипломатски момент во војната и ќе спречат какво било повторување на незгодната средба во Овалната соба меѓу Трамп и украинскиот лидер во февруари.

Трамп прво ќе се сретне со Зеленски во Овалната соба, а потоа со сите европски лидери заедно во Источната соба на Белата куќа.

Откако го постави црвениот тепих за рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска во петокот, Трамп рече дека треба да се постигне договор за прекин на 42-месечната војна во која загинаа десетици илјади и милиони луѓе беа раселени.

„Претседателот Зеленски од Украина може да ја прекине војната со Русија речиси веднаш, ако сака, или може да продолжи да се бори“, рече Трамп на својата платформа Truth Social, користејќи алтернативна транслитерација на името на украинскиот лидер.

Сепак, Зеленски веќе речиси ги отфрли предлозите на Путин на таа средба, вклучително и Украина да се откаже од остатокот од својот источен регион Донецк, од кој моментално контролира една четвртина.

„Ни требаат вистински преговори, што значи дека можеме да почнеме таму каде што е сега линијата на фронтот“, рече украинскиот лидер во Брисел во неделата, додавајќи дека уставот на неговата земја му го оневозможува да се откаже од територија.

Позагрижувачки за него е фактот што Трамп, кој претходно го фаворизираше предлогот на Киев за итен прекин на огнот за водење подлабоки мировни преговори, го смени курсот по самитот и покажа поддршка за омилениот пристап на Русија за преговори за сеопфатен договор додека борбите продолжуваат.

„Му сум благодарен на претседателот на Соединетите Американски Држави за поканата. Сите подеднакво сакаме брзо и сигурно да ја завршиме оваа војна“, рече Зеленски во апликацијата за пораки Телеграм откако пристигна во Вашингтон доцна во неделата. „Русија мора да ја заврши оваа војна – војната што ја започна. И се надевам дека нашата заедничка сила со Америка и со нашите европски пријатели ќе ја принуди Русија на вистински мир“.

Прегледот на предлозите на Путин, објавен претходно од Ројтерс, се чини невозможно за Зеленски да го прифати. Украинските сили се длабоко вкопани во регионот Донецк, чии градови и ридови служат како клучна одбранбена зона за спречување на руските напади.

Како дел од секој мировен договор, Киев сака доволни безбедносни гаранции за да ја одврати Русија, која го зазеде украинскиот полуостров Крим во 2014 година и започна целосна инвазија во 2022 година, од повторен напад.

Прашејќи се дека ќе бидат исклучени од разговорот по самитот на кој не беа поканети, европските лидери во неделата разговараа со Зеленски за да се усогласат околу заедничката стратегија за средбата со Трамп во понеделник.

Присуството на клучните европски сојузници кои го поддржуваат Зеленски може да ги ублажи болните спомени од последната посета на Зеленски на Овалната соба.

ИзворРојтерс

