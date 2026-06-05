Володимир Зеленски повика на средба лице в лице меѓу него и Владимир Путин во обновен обид за ставање крај на војната, пренесува Би-Би-Си.

Во отворено писмо до рускиот претседател, украинскиот лидер рече дека би било „погрешно едноставно да се чека“ додека војната во Европа повторно не стане фокус на вниманието на САД, додавајќи дека мирот може да дојде само „преку директен ангажман меѓу“ Украина и Русија. Тој, исто така, повика на целосен прекин на огнот за време на траењето на предложените преговори – нешто што Путин го отфрли претходно во четврток.

Американскиот претседател Доналд Трамп во четврток изјави дека смета дека „би било одлично“ ако двајцата лидери се сретнат. Кремљ потврди дека го примил писмото и дека Путин ќе биде информиран за него.

Тонот на писмото беше пркосен, дури и потсмевлив, привлекувајќи внимание кон неодамнешните напади на Украина на руска територија. Зеленски изјави дека „по 26 години на власт, возраста почнува да зема данок“ врз Путин.

Писмото, исто така, содржеше покана. „Украина предлага завршување на оваа војна преку директен ангажман меѓу нас – и вас. Предлагам средба“, напиша Зеленски.

Тоа не е нова понуда од украинскиот лидер. Како и претходно, Кремљ одговори, велејќи дека Зеленски е добредојден да се сретне со Путин во Москва.

Она што беше значајно беше јавното признание на Киев дека САД „се целосно фокусирани на прашањето за Иран“.

„Би било погрешно едноставно да се чека додека војната во Европа не се врати во центарот на нивното внимание“, напиша Зеленски.

Зборувајќи со странски новинари во Санкт Петербург, без очигледно да ја види содржината на писмото, Путин рече дека е „сигурно подготвен и спремен да постигне договор со Украина“, но рече дека треба да се направат компромиси. Путин посочи дека бидејќи Трамп е зафатен со Иран, ЕУ би можела да го убеди Зеленски да предаде територија.

Долгогодишната позиција на Путин е дека Украина треба да се повлече од четири региони во голема мера окупирани од Русија – Донецк, Луганск, Херсон и Запорожје – и да се откаже од своите напори за влез во НАТО. Украина ја отфрли можноста за отстапување на територија, велејќи дека тоа би ја охрабрило Русија повторно да изврши инвазија, како што направи во 2022 година кога ја започна својата целосна војна осум години по нелегалното анектирање на Крим.

Преговорите за прекин на огнот се заглавени во последните месеци, а претходните мировни преговори во Женева, Абу Даби и Истанбул не успеаја. Во писмото, кое е долго повеќе од 1.800 зборови, Зеленски вели: „Не е како ние во Украина да сме загрижени за судбината на руските војници по сè што вашата војна донесе во нашата земја.

„Но, мене ми е гајле за Украинците. Ги губиме нашите луѓе и секоја загуба е болна за нас.“