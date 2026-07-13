Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска изјави дека планира да ја замени премиерката Јулија Свириденко по само една година на функцијата, што ќе предизвика оставка на владата.

Зеленски не прецизираше кого ќе побара да ја води владата или која ќе биде новата позиција на Свириденко, но додаде дека ќе има промени и меѓу раководителите на агенциите за спроведување на законот.

Тој рече дека промените се потребни за да се осигури спроведување на ажурирана политичка стратегија, но не даде дополнителни детали.

„Благодарен сум на Јулија за нејзината јасна, стабилна и ефикасна работа како премиер, за нејзините години продуктивна служба во украинскиот тим и ѝ понудив можност да води нова и важна област на односи со клучен партнер“, рече Зеленски во емисијата X.

„Очекувам дека, заедно со пратениците, ќе ги направиме соодветните промени во Владата на Украина.“

Свириденко, економист, беше назначена во јули 2025 година, по една година како заменик-шеф на кабинетот на Зеленски, а потоа четири години како заменик-премиер одговорна за економски развој и трговија.

Зеленски, исто така, не ги објасни причините за предложените промени меѓу раководителите на органите за спроведување на законот.

Во текот на изминатата година, Украина беше потресена од најголемиот корупциски скандал, што доведе до оставка на влијателниот шеф на претседателската администрација.

Таканаречениот случај Мидас, за кој властите велат дека вклучува шема за мито од 100 милиони долари во државната нуклеарна компанија „Енергоатом“, ги зафати личностите блиски до Зеленски и фрли сенка врз владата во време кога Киев сака да им покаже на западните сојузници дека може да се справи со корупцијата на високо ниво.

Властите го обвинија Тимур Миндич, поранешен деловен партнер на Зеленски, за водење на шемата со мито, а исто така го именуваа и поранешниот началник на кабинетот на Зеленски, Андриј Јермак, како осомничен. Двајцата негираа дека сториле нешто лошо.

Според украинскиот закон, оставката на премиерот треба да биде одобрена од парламентот и подразбира оставка од целата влада.

Пратениците велат дека можни наследници се претходникот на Свириденко, министерот за енергетика Денис Шмихал; министерот за одбрана Михајло Федоров и Сергеј Коретски, раководител на државната енергетска компанија „Нафтогас“.

Добро информираниот опозициски пратеник Јарослав Железњак рече дека Коретски има најголеми шанси да биде номиниран за нов шеф на владата и дека Свириденко веројатно ќе ја преземе функцијата амбасадор во Соединетите Држави.

Олга Стефанишина, која беше назначена минатиот август, моментално е амбасадор во Вашингтон.