Претседателот Володимир Зеленски ги негираше обвинувањата од Русија дека Украина извршила напад со беспилотни летала врз една од резиденциите на претседателот Владимир Путин и ја обвини Москва дека се обидува да ги попречи мировните преговори.

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров тврди дека Киев извршил напад преку ноќ користејќи 91 беспилотно летало со долг дострел врз државната резиденција на Путин во северозападниот регион Новгород на Русија. Русија соопшти дека сега ќе ја преиспита својата позиција во мировните преговори. Сè уште не е јасно каде бил Путин во времето на наводниот напад.

Зеленски го отфрли тврдењето како типични руски лаги, со намера да му даде на Кремљ изговор да продолжи со нападите врз Украина. Тој рече дека Русија претходно ги таргетирала владините згради во Киев.

Зеленски додаде на X: „Од клучно значење е светот да не молчи сега. Не можеме да дозволиме Русија да ја поткопа работата за постигнување траен мир.“

Во изјава споделена на Телеграм во понеделник, Лавров рече дека сите 91 беспилотни летала за кои тврди дека биле лансирани во резиденцијата на Путин биле пресретнати и уништени од руските системи за воздушна одбрана.

Тој додаде дека нема извештаи за жртви или штети како резултат на нападот.

„Со оглед на конечната дегенерација на криминалниот киевски режим, кој се префрли на политика на државен тероризам, преговарачката позиција на Русија ќе биде ревидирана“, рече тој.

Но, тој додаде дека Русија нема намера да излезе од преговарачкиот процес со САД, објави руската новинска агенција Тас.

Тврдењето на Москва доаѓа по разговорите меѓу САД и Украина во Флорида во неделата, каде што претседателите Трамп и Зеленски разговараа за ревидиран мировен план за завршување на војната.

По состанокот, Зеленски изјави за Фокс њуз во понеделник дека постои можност да се заврши оваа војна во 2026 година. Но, тој рече дека Украина не може да ја добие војната без поддршка од САД.

„Моите чувства за санкциите и економските чекори на претседателот Трамп покажуваат дека тој е подготвен за многу силни чекори“, рече Зеленски. „Во оваа ситуација, САД можат побрзо да ја поместат ситуацијата кон мир“.

Украинскиот претседател изјави за Фокс њуз дека нема индикации дека Путин сака мир и дека не му верува на Путин.

„Не му верувам на Путин и тој не сака успех за Украина“, додаде Зеленски.

Зеленски рече дека САД ѝ понудиле на Украина безбедносни гаранции за 15 години, а Трамп рече дека договорот за ова прашање е близу 95% постигнат.

Украинскиот лидер ги опиша територијалните прашања и нуклеарната централа Запорожје, која е окупирана од Русија, како последни нерешени прашања, а има малку знаци за напредок во иднината на оспорениот украински регион Донбас – кој Русија сака целосно да го освои.

Москва моментално контролира околу 75% од регионот Донецк и околу 99% од соседниот Луганск. Двата региона се познати како Донбас.