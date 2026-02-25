Володимир Зеленски во видео обраќање по повод четвртата годишнина од целосната инвазија на Русија апелираше до Доналд Трамп да го посети Киев и рече дека Украина нема да го предаде својот народ во никакви преговори со Русија. Зеленски рече дека Путин не ги постигнал своите првични воени цели ниту го скршил украинскиот народ.

„Тој не ја доби оваа војна“, рече тој. „Ние ја зачувавме Украина и ќе направиме сè за да постигнеме мир. И да обезбедиме правда“.

Европските лидери ги повторија коментарите на украинскиот претседател, а германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави: „Москва не е толку силна колку што би сакала светот да мисли“. Францускиот претседател Емануел Макрон рече дека е многу скептичен дека војната наскоро ќе заврши бидејќи нема волја од Русија да престане.

Во вторник, Зеленски пречека група европски лидери во Киев, вклучувајќи ја и британската министерка за надворешни работи Ивет Купер и претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Присутни беа и премиерите од Данска, Шведска, Норвешка, Исланд, Естонија и Латвија, како и претседателот на Финска, Александар Стаб.

Кир Стармер и Макрон претседаваа со состанок на коалицијата на добронамерните, приклучувајќи се преку видео. Зеленски рече дека неговата земја преживеала ужасна зима и е благодарен на своите сојузници за испораката на пакетот за воздушна одбрана оваа недела.

Во коментарите за државните медиуми, Путин тврдеше дека Украина го саботирала мировниот процес со помош на западните разузнавачки агенции. Тој рече дека Киев и неговите сојузници се толку решени да ја поразат Русија што се туркаат до работ, нешто за што рече дека ќе зажалат.

18-минутното видео обраќање на Зеленски вклучуваше снимки објавени за прв пат од подземниот бункер на улицата Банкова во Киев, каде што Зеленски и неговите советници работеа и спиеја во текот на првите часови по нападот на Путин во 2022 година.

Зеленски се сети дека добил телефонски повик од Џо Бајден, кој му понудил да му помогне итно да ја напушти земјата. „Тука одговорив дека ми треба муниција, а не превоз“, рече Зеленски, потсетувајќи се на еден од најпознатите моменти од неговото претседателствување.

На видеото се гледа како Зеленски остава рози на споменикот на плоштадот Мајдан во Киев на илјадниците украински војници и жени кои загинаа во текот на изминатите четири години. Имаше снимки од светски лидери кои го обиколуваат Киев, вклучувајќи ги Стармер и Борис Џонсон.

Зеленски рече: „Навистина сакам еден ден да дојдам тука со претседателот на Соединетите Американски Држави. Знам со сигурност: само со доаѓање во Украина и со сопствени очи гледање на нашиот живот и нашата борба, чувствувајќи го нашиот народ и огромноста на оваа болка – само тогаш може да се разбере за што всушност станува збор во оваа војна“.

Посетата на Украина би можела да му разјасни на Трамп кој е агресорот тука и кој мора да биде притиснат, предложи Зеленски. Тој продолжи: „Ова не е улична борба – ова е напад од страна на болна држава врз суверена. Путин е причина за нејзиниот почеток и пречка за нејзиниот крај. И токму Русија мора да се стави на свое место. За да може да има вистински мир.“