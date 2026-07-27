Володимир Зеленски треба да се сретне со Доналд Трамп, претседателот на САД, во Вашингтон во вторник, а украинските и американските претставници разговараа за предлог да ѝ се понуди на Русија воздушен прекин на огнот, објави новинската агенција Ројтерс, повикувајќи се на украински извор. Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави во неделата дека Русија смета дека е прерано да коментира за каков било таков предлог за прекин на огнот.

„Не знаеме колку се веродостојни овие извештаи или од каде доаѓаат. Ова се новински извештаи и ништо повеќе. Затоа, прерано е да се коментираат во оваа фаза“, изјави Песков, цитиран од новинската агенција Интерфакс. „Слушнавме изјави дека некои нови формули се можни. Сè уште треба да дознаеме повеќе за нив… Што ќе се случи следно ќе зависи од тоа колку тесно одговараат на нашите интереси.“

Британскиот премиер Енди Барнам вети дека ќе продолжи со непоколебливата поддршка на Велика Британија за Украина пред денешната средба со претседателот Володимир Зеленски. Зеленски ќе стане првиот меѓународен посетител на премиерот откако ја презеде функцијата пред една недела, што ја илустрира силата на односот меѓу двете нации.

Тие ќе посетат поморска база, каде што Барнам ќе го објави споделувањето на интелектуалната сопственост зад новиот електронски систем за војување „Stone Cloak“ на Велика Британија, овозможувајќи ѝ на Украина да ја произведува технологијата во голем обем.

Премиерот рече: „Велика Британија стои со Украина, рамо до рамо, и нашата поддршка останува непоколеблива. Русија не треба да се сомнева во нашата решеност и ние нема да се повлечеме додека не постигнеме долготраен и праведен мир за Украина“.

Тој додаде: „Stone Cloak е најдоброто од домашната британска иновација и е докажано на фронтот, и ќе биде од витално значење за заштитата на нашата безбедност во двете наши земји“. Електронските блокирачи се со големина на таблет компјутер и се дизајнирани да го блокираат откривањето на сите беспилотни летала на кои се поставени. Министерството за одбрана веќе им даде илјадници вакви уреди на украинските сили за да ги зајакнат нивните операции со беспилотни летала.

Украинскиот главен град Киев викендот беше нападнат со балистички ракети од руските сили, соопштија локалните власти, додека другите региони претрпеа бомбардирања подоцна во текот на денот. Русија соопшти дека областите на Украина под контрола на Москва, исто така, биле нападнати, при што четири лица биле убиени во напад со украински дрон во рускиот окупиран украински град Хорливка.

Во својата утринска белешка, воздухопловните сили на Украина соопштија дека Русија лансирала седум балистички ракети и 136 дронови кон Украина преку ноќ.

Во северниот украински град Чернихив, руски дрон погоди супермаркет, при што загинаа две лица – вклучувајќи 9-годишно дете – и беа повредени 25 лица, соопштија украинските служби за итни случаи.

„Ова е намерен руски терор кој нема воено оправдување“, напиша претседателот Володимир Зеленски на Телеграм.

Во источниот град Харков, едно лице беше убиено, а 16 други побараа медицинска помош по напад со дрон во текот на денот, изјави градоначалникот Ихор Терехов на Телеграм.