Володимир Зеленски изјави дека ќе преговара со Доналд Трамп за мировен план поддржан од САД, кој ја повикува Украина да направи болни отстапки за да се стави крај на инвазијата на Кремљ врз неговата земја, пренесува Гардијан.

Кабинетот на претседателот во четврток потврди дека го примил нацрт-мировниот план, кој го подготвиле американски и руски претставници, и дека ќе разговара со Трамп во наредните денови за „постојните дипломатски можности и главните точки што се неопходни за мир“.

Во своето вечерно видео обраќање, Зеленски рече дека Украина нема да стори ништо што би ги нарушило какви било дипломатски напори. „На Украина е потребен мир и Украина ќе направи сè за никој во светот да не може да каже дека ја нарушуваме дипломатијата. Ова е важно“, рече Зеленски, додавајќи дека Украина нема да дава „брзи“ изјави.

„Задача број еден за сите е конструктивен дипломатски процес со Америка и сите наши партнери. Од витално значење е да имаме стабилна поддршка за нашата армија и сите наши планирани одбранбени операции и длабоки напади.“ Претпазливиот одговор од претседателската администрација на Украина следеше по гневните осуди на планот од страна на некои украински функционери, кои го нарекоа „апсурден“ и неприфатлив.

Според извештаите, предлогот од 28 точки многу наликува на барањата што ги постави Москва веднаш по нејзината целосна инвазија на почетокот на 2022 година. Според извештаите, тој бил изготвен од руски и американски функционери, со поддршка од Трамп. Киев не бил консултиран. Еден европски дипломат рече дека дознале за планот дури кога ги вклучиле вестите.

Планот предвидува Киев да се откаже од Крим и регионот Донбас, додека фронтовските линии на Херсон и Запорожје би биле замрзнати по сегашната линија на контакт. Украина би се согласила да ја ограничи својата армија на 600.000 лица, што е намалување од стотици илјади.

Европските борбени авиони би биле стационирани во Полска за да ја заштитат Украина, но во Украина нема да бидат стационирани трупи на НАТО, а Киев би се согласил никогаш да не се приклучи на воениот сојуз, според планот што го виделе Аксиос и АФП.

Нема да бидат дозволени странски трупи на украинска територија, услов што ја исклучува можноста за мировни сили по договорот предводени од Велика Британија и Франција. Но, САД би обезбедиле неодредени безбедносни гаранции, според Аксиос. Покрај тоа, 100 милијарди долари замрзнати руски средства би биле наменети за обнова на Украина. Исто така, би имало пат за реинтеграција на Русија во глобалната економија, вклучително и идното укинување на санкциите, според Асошиејтед Прес.

Украинските власти рекоа дека документот претставува ефективен крај на нејзиното постоење како независна земја. Ова се случува речиси четири години откако руските трупи се обидоа и не успеаја да го освојат Киев, а напорите на администрацијата на Трамп за прекин на конфликтот остануваат во застој. Зеленски во четврток разговараше со високо рангирана американска воена делегација, предводена од секретарот на армијата Ден Дрискол.

Дрискол – поранешен соученик на американскиот потпретседател, Џ.Д. Венс – пристигна во Киев носејќи важни пораки од Белата куќа, посочија американски извори. Тој веројатно ќе отпатува во Москва на крајот од следната недела за да разговара за планот со Кремљ, рекоа тие.

Американските дипломати рекоа дека Доналд Трамп се обидува да постигне мир „со неверојатно чувство на моментум“. Неговата администрација се стреми кон „агресивен временски рок“ со Украинците за да се постигне договор, додадоа тие, и сака да го постигне тоа во „најкраток можен“ период. Белата куќа рече дека планот е „добар“ за двете страни, отфрлајќи ги загриженостите дека ги одразува многу од барањата на Москва.

По едночасовниот состанок еден на еден меѓу Дрискол и Зеленски, вршителката на должноста амбасадор во американската амбасада во Киев, Џули Дејвис, рече: „Денес бевме сведоци на извонредно темпо на дипломатска активност. Ќе продолжиме со овие напори денес и утре и ќе продолжиме на ова“.

Службениците во Киев не беа импресионирани. Тие рекоа дека предлогот – наводно составен од Кирил Дмитриев, близок сојузник на Владимир Путин, и специјалниот претставник на Доналд Трамп, Стив Виткоф – е „провокација“, чија цел е да се разгорат поделбите и да се „дезориентираат“ сојузниците на Украина, додадоа тие.

„Во моментов нема знаци дека Кремљ е подготвен за сериозни преговори. Путин се обидува да одложи време и да ги избегне санкциите од САД“, рече Олександр Мережко, претседател на парламентарниот комитет за надворешна политика на Украина.

„Тоа значи капитулација, за Украина, за Европа и за Америка“, рече Роман Костенко, украински командант и политичар.