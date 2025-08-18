Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Володимир Зеленски ја обвини Русија дека се обидува да ја понижи Украина и Европа со тоа што „намерно убива цивили“ пред разговорите со Доналд Трамп во Белата куќа, на кои ќе присуствува украинскиот претседател и група европски лидери, пренесува „Гардијан“.

Зеленски ги опиша најновите напади на Москва врз четири украински градови како „демонстративни и цинични“.

Според него, најмалку седум лица загинале во напад со дрон врз Харков, меѓу кои и едно мало девојче, а уште тројца биле убиени во друго бомбардирање во Запорожје.

„Русите се свесни се дека денес во Вашингтон се одржува состанок на кој ќе се разговара за завршување на војната“, напиша Зеленски на Х.

Владимир Путин, според него, ќе врши демонстративни убиства за да го одржува притисокот врз Украина и Европа, како и за да ги понижи дипломатските напори.

Тој изјави дека Украина бара крај на војната, сигурни безбедносни гаранции и праведен и „достоинствен мир“, додавајќи: „Москва мора да ја слушне зборот Стоп.“

Најновите напади на Русија доаѓаат во време кога се појавуваат знаци дека Трамп најверојатно ќе врши притисок врз Зеленски да прифати мировен договор со кој Русија би добила територии што не успеа да ги окупира од 2014 година.

Американскиот претседател веќе исклучи можност Украина да ѝ се приклучи на НАТО или да ја врати областа Крим, окупирана од Русија, како дел од преговорите.