пон, 18 август, 2025

Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Русите се свесни се дека денес во Вашингтон се одржува состанок на кој ќе се разговара за завршување на војната, напиша Зеленски на Х

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

Володимир Зеленски, претседател на Украина | фото: president.gov.ua, 28.02.2025 г.

Володимир Зеленски ја обвини Русија дека се обидува да ја понижи Украина и Европа со тоа што „намерно убива цивили“ пред разговорите со Доналд Трамп во Белата куќа, на кои ќе присуствува украинскиот претседател и група европски лидери, пренесува „Гардијан“.

Зеленски ги опиша најновите напади на Москва врз четири украински градови како „демонстративни и цинични“.

Според него, најмалку седум лица загинале во напад со дрон врз Харков, меѓу кои и едно мало девојче, а уште тројца биле убиени во друго бомбардирање во Запорожје.

„Русите се свесни се дека денес во Вашингтон се одржува состанок на кој ќе се разговара за завршување на војната“, напиша Зеленски на Х.

Владимир Путин, според него, ќе врши демонстративни убиства за да го одржува притисокот врз Украина и Европа, како и за да ги понижи дипломатските напори.

Тој изјави дека Украина бара крај на војната, сигурни безбедносни гаранции и праведен и „достоинствен мир“, додавајќи: „Москва мора да ја слушне зборот Стоп.“

Најновите напади на Русија доаѓаат во време кога се појавуваат знаци дека Трамп најверојатно ќе врши притисок врз Зеленски да прифати мировен договор со кој Русија би добила територии што не успеа да ги окупира од 2014 година.

Американскиот претседател веќе исклучи можност Украина да ѝ се приклучи на НАТО или да ја врати областа Крим, окупирана од Русија, како дел од преговорите.

 

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Зеленски знае дека ризикува уште една заседа во Овалната соба, но мора да биде доброволен учесник во мировните преговори

Зеленски знае дека ризикува уште една заседа во Овалната соба, но мора да се претстави како доброволен учесник во мировните преговори, од страв да...
Повеќе
Подглавна секција

Зеленски придружуван од неколку европски лидери се упати кон Вашингтон додека Трамп врши притисок за договор со Русија

Украинскиот претседател Володимир Зеленски и европските лидери денес ќе се сретнат со Доналд Трамп во Вашингтон за да склучат мировен договор, поради стравувањата дека...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Володимир Зеленски ја обвини Русија дека се обидува да ја понижи Украина и Европа со тоа што „намерно убива цивили“ пред разговорите со Доналд Трамп во Белата куќа, на кои ќе...
Повеќе
Македонија

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Граѓанската иницијатива „Support Kocani“ ја реализира и третата пратка компресивна облека, наменета за преживеаните лица од пожарот во Кочани, соопштуваат оттаму. „Облеката е веќе предадена на Општата болница во Кочани, со цел...
Повеќе
Македонија

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“

Борче Стаменов од „Донирај компјутер“ и доц. д-р Ирфан Ахмети од Универзитетската клиника за ендокринологија се добитници на годинашната награда „Мајка Тереза“. Оваа државна награда се доделува за посебно значајни остварувања од...
Повеќе
Балкан

Академскиот пленум ги осуди изјавите на Брнабиќ дека трагедијата на железничката станица во Нови Сад е планирана саботажа

Академскиот пленум ги осуди изјавите на претседателката на Собранието на Србија, Ана Брнабиќ, во кои таа ја опиша трагедијата на железничката станица во Нови Сад, во која загинаа 16 лица, како...
Повеќе

Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Володимир Зеленски ја обвини Русија дека се обидува да ја понижи Украина и Европа со тоа што „намерно убива цивили“ пред разговорите со Доналд Трамп во Белата куќа, на...

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“

Академскиот пленум ги осуди изјавите на Брнабиќ дека трагедијата на железничката станица во Нови Сад е планирана саботажа

Хороскопите како долгогодишна дезинформација: Науката против астрологијата

TMNT The Last Ronin скриншот од YouTube

Нинџа Желките се враќаат во помрачнa верзија со нова видеоигра и филм

Независната кандидатка Билјана Ивановска утре ќе оди на распит во Обвинителството

Зеленски знае дека ризикува уште една заседа во Овалната соба, но мора да биде доброволен учесник во мировните преговори

Дизел горивото oд ноќеска поевтинува за еден денар

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“

Академскиот пленум ги осуди изјавите на Брнабиќ дека трагедијата на железничката станица во Нови Сад е планирана саботажа