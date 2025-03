Зеленски ја напушти Белата куќа, преговорите за војната во Украина пред колапс

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ја напушти Белата куќа по расправијата со претседателот и потпретседателот на САД, Доналд Трамп и Џеј Ди Венс со што се чини дека пропаднаа разговорите за мировен договор во Украина.

Како што јавуваат американските медиуми, Зеленски не одговорил на прашањата од новинарите дали мировниот договор за крај на војната со Русија сега е мртов.

Белата куќа ја откажа заедничката прес-конференција на Трамп и Зеленски, која првично беше закажана за попладнево по локално време.

“He disrespected the United States of America in its cherished Oval Office. He can come back when he is ready for Peace.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/jIvkoiVdUb — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2025

Зеленски беше во Вашингтон на разговори за потенцијалниот договор со кој на САД ќе требаше да им се овозможи пристап до ретките минерали во Украина, како дел од пошироките напори да се стави крај на тригодишниот конфликт меѓу Украина и Русија, кој започна со целосната воена инвазијата од Русија пред три години.

„Зеленски ја напушти Белата куќа без да го потпише договорот за ретки минерали“, изјави за Ројтерс претставник на Белата куќа. Трамп не ја отфрли можноста за постигнување на тој договор, но им остави на Украинците да бидат подготвени за конструктивен разговор, објави Ројтерс.

Трамп во изјава објавена на социјалната мрежа X (Твитер) напиша: „Денес имавме многу значаен состанок во Белата куќа“.

„Многу нешта разбравме, кои никогаш би можеле да ги разбереме без разговор под таков оган и притисок“, напиша Трамп.

„Неверојатно е што може да произлезе од емоции, и јас утврдив дека претседателот Зеленски не е подготвен за мир ако Америка е вклучена, бидејќи тој чувствува дека нашата вклученост му дава голема предност во преговорите. Не сакам предност, сакам МИР“, напиша Трамп.

Тој, исто така, напиша дека Зеленски „не ги почитува Соединетите Американски Држави во нивната драгоцена Овална канцеларија“.

„Тој може да се врати кога ќе биде подготвен за мир“, рече Трамп.

“We had a very meaningful meeting in the White House today. Much was learned that could never be understood without conversation under such fire and pressure. It’s amazing what comes out through emotion, and I have determined that President Zelenskyy is not ready for Peace if… pic.twitter.com/CtnqXBNcW3 — President Donald J. Trump (@POTUS) February 28, 2025

Откако ја напушти Белата куќа, Зеленски напиша на X: „Благодарам Америка, благодарам за поддршката, благодарам за посетата. Благодарам претседателе Трамп, Конгресот и американскиот народ. На Украина ѝ е потребен праведен и траен мир, и ние работиме токму на тоа“.