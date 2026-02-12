Украина ќе одржи избори само откако ќе има безбедносни гаранции и прекин на огнот со Русија, изјави Володимир Зеленски, отфрлајќи ги сугестиите дека планира да организира гласање под притисок на САД. „Ќе преминеме на избори кога ќе бидат воспоставени сите потребни безбедносни гаранции“, изјави украинскиот претседател пред новинарите.

„Реков дека е многу едноставно да се направи: да се воспостави прекин на огнот и ќе има избори“. Тој исто така рече дека ако Русија се согласи, можеби е можно да се запре непријателството до лето. Изборите во Украина се ефикасно суспендирани откако Русија изврши инвазија во 2022 година поради воена состојба.

Зеленски рече дека САД треба да извршат поголем притисок врз Русија ако сакаат војната да заврши до лето, додавајќи дека не е јасно дали Москва ќе присуствува на мировните преговори со посредство на САД следната недела.

„Тоа зависи не само од Украина, туку и од Америка, која мора да изврши притисок врз Русија“, рече тој во средата, откако претходно рече дека Вашингтон сака да ја заврши војната до јуни. Зеленски рече дека Русија сè уште размислува дали да учествува во предложената следна рунда трилатерални мировни преговори во Мајами, но дека Украина е подготвена да присуствува.

Киев беше под масовен напад од руски ракети рано утрово, кога беа погодени разни згради во украинскиот главен град, соопштија официјални лица. Станбени и нестанбени згради беа погодени од двете страни на реката Днепар што го преполовува градот, изјави градоначалникот Виталиј Кличко на Телеграм. Не се регистрирани жртви, но беа испратени екипи за итна медицинска помош. Југоисточниот град Днепар, исто така, беше нападнат, изјави регионалниот гувернер Олександр Ганжа, при што некои приватни домови и автомобили претрпеа штета. Предупредувањата за воздушен напад останаа на сила во Киев и Днепар и по полноќ.

Високи украински претставници се согласија да ги зајакнат капацитетите за воздушна одбрана околу Киев за да се спротивстават на можните понатамошни руски воздушни напади врз енергетската инфраструктура, рече министерот за енергетика.

„Исто така, идентификувавме и дадовме приоритет на други критични инфраструктурни објекти на кои им е потребна заштита“, рече Денис Шмихал на Телеграм по состанокот на воениот штаб. Новите подготовки следат по нападите врз Киев, кои ги оставија претставниците да се борат за санирање на штетите што оставија илјадници луѓе на студ и темнина.

Руските напади убија четири цивили во различни локации во југоисточниот регион Днепар во Украина во средата, рече регионалниот гувернер. Нападите се случија во три мали локации во близина на градот Синелниково, источно од регионалниот центар Днепар, рече Олександр Ганжа на Телеграм. Во еден напад, еден маж беше убиен, а неговата сопруга беше ранета. Во друга локација, еден пар и нивниот 45-годишен син беа убиени, а еден маж беше ранет. Една жена беше повредена во трето село.