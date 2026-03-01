Володимир Зеленски вели дека времето и местото на следната рунда мировни преговори меѓу САД, Русија и Украина ќе зависат од безбедносната состојба на Блискиот Исток и нивото на реални дипломатски можности. Украинскиот претседател во саботата изјави дека ќе издаде нови директиви до украинскиот преговарачки тим на разговорите, без да прецизира за што станува збор. Тој рече дека следната рунда разговори веројатно ќе се одржи во Абу Даби на почетокот на март. Но, Обединетите Арапски Емирати оттогаш се зафатени со непријателства откако САД и Израел започнаа напади врз Иран.

Зеленски ја изрази својата поддршка за нападите предводени од САД, нарекувајќи го Иран соучесник на Путин за снабдување на беспилотни летала Шахед и технологијата за Русија да ги произведува нив и друго оружје во нејзината војна против Украина. Тој рече дека е важно Вашингтон да дејствува решително, но и непријателствата да не ескалираат во поширока војна.

„Само фер е да му се даде шанса на иранскиот народ да се ослободи од терористичкиот режим, да се ослободи од него и да ја гарантира безбедноста на сите нации што страдале од терор што потекнува од Иран“, рече Зеленски во видео обраќање на социјалните медиуми. „Важно е САД да бидат одлучни. И секогаш кога Америка е одлучна, глобалните криминалци ослабуваат.“

Зеленски рече дека Русија употребила повеќе од 57.000 ударни беспилотни летала од типот Шахед против Украина – против нашиот народ, против нашите градови, против нашиот енергетски сектор. „Иако Украинците никогаш не му се заканувале на Иран, иранскиот режим избра да биде соучесник на Путин“, рече Зеленски.