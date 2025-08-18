вто, 19 август, 2025

Зеленски и европските лидери во Вашингтон бараат безбедносни гаранции од Трамп

Зеленски во Вашингтон со поддршка од водечките европски лидери бара јасни безбедносни гаранции од САД за Украина. Трамп најави можност за трилатерална средба со Путин, но прашањето за територијалните отстапки останува најголемата пречка за мир

Претседателите на Украина и на САД, Володимир Зеленски и Доналд Трамп во Белата куќа | Фото: Белата куќа на x.com

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска во Вашингтон одржува средба со американскиот претседател Доналд Трамп, на која присуствуваат и повеќе европски лидери, во обид да се добијат безбедносни гаранции за Украина и да се создаде основа за мировен процес со Русија.

Зеленски е придружуван од европска делегација предводена од германскиот канцелар Фридрих Мерц, францускиот претседател Емануел Макрон, британскиот премиер Кир Стармер, италијанската премиерка Џорџа Мелони и финскиот претседател Александар Стаб. Лидерите дојдоа во Белата куќа со заедничка цел, односно да ја демонстрираат европската поддршка за Украина и да издејствуваат јасни гаранции дека Киев нема да остане изолиран во преговорите со Москва.

„Сигурносните гаранции се суштински за завршување на оваа војна“, изјави Зеленски, додавајќи дека „целосната размена на заробеници мора да биде дел од секое решение“. Тој потсети дека Украина нема уставно право да отстапи територии без референдум и нагласи: „Украинскиот народ јасно покажа дека не сака откажување од својата земја“.

Трамп, пак, кој по неодамнешната средба со Владимир Путин во Алјаска беше обвинет дека му прави дипломатски отстапки на Кремљ, се обиде да покаже дека може да ја посредува иднината на конфликтот. „Постои разумна шанса да ја завршиме оваа војна“, рече Трамп додавајќи дека се надева на трилатерална средба со Зеленски и Путин „доколку сè оди добро денес“. Тој не ја исклучи можноста за учество на американски трупи како дел од гаранциите, но не наведе детали.

Францускиот претседател Макрон нагласи: „Сите околу оваа маса сакаат мир. Но тој мир мора да биде траен и врзан со конкретни безбедносни механизми“. Германскиот канцелар Мерц претходно рече: „Не можам да замислам следна средба без примирје.“

Европската комисија преку претседателката Урсула фон дер Лајен предложи модел на „гаранции слични на членот 5 од НАТО“, со што би се испратил сигнал дека Украина, иако не е членка на Алијансата, ќе биде заштитена како да е дел од неа.

Сепак, најконтроверзното прашање за територијалните отстапки останува нерешено. Зеленски и Трамп се согласија дека тоа ќе биде тема за можно директно соочување со Путин.

Во меѓувреме, додека во Вашингтон трае дипломатската офанзива, руските сили извршија напади врз Харков и Запорожје, при што загинаа најмалку 10 лица, меѓу кои и едно дете, а десетици беа повредени. „Овие удари се директен обид да се изврши притисок врз Украина токму во моментот кога се водат разговори за мир“, изјави Зеленски.

Иако Путин досега не одбил средба со Зеленски, повеќепати јавно го оспори неговиот легитимитет поради одложувањето на изборите во Украина. „Подготвен сум да се сретнам со секого, вклучително и со Зеленски“, рече Путин во јуни, „но прашањето е кој ќе ги потпише документите.“

Сегашната дипломатска динамика покажува дека Украина е притисната меѓу барањата на Кремљ за територијални отстапки и желбата на Трамп да обезбеди брз мировен договор, наспроти европските заложби за трајна безбедност и примирје. Како што изјави Трамп, „сите би сакале веднаш примирје, но тоа зависи од Зеленски и Путин. Засега тоа не се случува“.

Њујорк тајмс

