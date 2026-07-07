Претседателот на Украина Володимир Зеленски планира да го искористи состанокот на НАТО во Турција за да ги повика сојузниците на Киев да ги испорачаат системите за воздушна одбрана што итно му се потребни за да го заштити од ескалацијата на руските напади. Апелот на Зеленски за помош одекнува со дополнителен интензитет откако руските ракети двапати паднаа врз украинскиот главен град за помалку од една недела, удирајќи во станбени блокови и убивајќи повеќе од 50 цивили.

Самитот во Анкара ќе биде и шанса за Зеленски да одржи клучен состанок со Доналд Трамп и да го истакне својот став дека бруталните напади на Русија се демонстрација на слабост, а не на сила, и дека Владимир Путин треба да биде принуден да разговара за достоинствен мир.

Најновите напади врз Украина доаѓаат во време кога таа ги засилува своите напади со беспилотни летала на долг дострел против Русија, погодувајќи рафинерии за нафта и воени цели таму и предизвикувајќи значителен недостиг на гориво и прекини на електричната енергија.

Нагласувајќи ја таа закана, градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин, рече дека противвоздушната одбрана пресретнала повеќето од 430 беспилотни летала испукани од Украина кон главниот град преку ноќ. Тежината на штетата не беше веднаш јасна.

Руските профили на социјалните мрежи се полни со видеа од луѓе кои чекаат со часови во ред за да купат бензин и се борат за малкуто што им е дозволено.

Во пресрет на собирот на НАТО, кој ќе се одржи во вторник и среда, Зеленски изрази надеж дека состанокот во Турција нема да биде празен.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, ги повика земјите-членки да го дадат својот придонес и да се осигурат дека Украина ќе го добие она што ѝ е потребно за да го одбрани својот суверенитет.

Тој подвлече дека Киев ја менува динамиката на бојното поле, осврнувајќи се на напорите за запирање на руските копнени трупи на исток. Тоа важи и за неодамнешните напади со беспилотни летала, очигледно давајќи ѝ предност на Украина.

Фразата на месецот овде е прозорец на можности.

Но, како што војната на небото се интензивираше, балистичките ракети на Русија му предизвикуваат на Киев вистински проблеми. Воздухопловните сили на Украина објавуваат дневен список на оружјето што Москва го лансира, заедно со бројот на пресретнати.

Во понеделник, речиси сите беспилотни летала беа успешно блокирани, но стапката на неуспех на ракетите беше очигледна.

Украина не спречи ниту една балистичка ракета во тој напад, тие летаат со неколку илјади километри на час и едноставно нема доволно ракети за воздушна одбрана „Патриот“ произведени во САД во Украина за да им се спротивстават.

„Едноставно е апсурдно што, во денешниот свет, производството сè уште не е зголемено на нивото што е всушност потребно за заштита на луѓето од балистички терор“, рече Зеленски, изразувајќи ја својата фрустрација во видео обраќање во понеделник.