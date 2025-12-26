Украинскиот претседател Володимир Зеленски даде позитивна оценка за разговорот што го имал со американските претставници за тоа како да се стави крај на војната меѓу Русија и Украина. Зеленски рече дека телефонскиот разговор во четвртокот со Стив Виткоф и Џаред Кушнер, кој траел речиси еден час, донел нови идеи во однос на форматите, состаноците и времето за тоа како да се постигне вистински мир.

Тој зборуваше еден ден откако даде детали за ажурираниот мировен план од 20 точки, договорен од американските и украинските претставници во Флорида. Зеленски рече дека побарал од Виткоф и Кушнер да им пренесат божиќни честитки на американскиот претседател Доналд Трамп и на целото семејство Трамп.

Кремљ соопшти дека ги анализира предлозите што ги вратил рускиот претставник од САД.

Трамп и неговите претставници водат разговори и со Украина и со Русија во обид да постигнат договор за ставање крај на војната што ја започна руската целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година. Се чини дека има одреден напредок во последните денови, при што претседателот на Украина ги пофали добрите идеи што ги изнесоа Виткоф и зетот на Трамп, Кушнер.

Зеленски рече дека ова бил активен ден за дипломатијата на неговата земја, додека навлегуваше во детали со американските претставници. Тој призна дека сè уште има работа што треба да се заврши за чувствителни прашања, но додаде дека заедно со американскиот тим, знаат како да го спроведат сето ова.

Зеленски додаде дека главниот преговарач на Украина, Рустем Умеров, највисокиот безбедносен службеник на земјата, ќе ги продолжи дискусиите со американскиот тим.

Мировниот план од 20 точки, договорен од САД и Украина, се смета за ажурирање на првичниот нацрт подготвен од Виткоф пред неколку недели. Тој нацрт беше широко оценет како силно насочен кон максималистичките барања на Русија пред инвазијата, за кои Киев и неговите европски членки рекоа дека значат де факто капитулација на Украина.

Опишувајќи го ажурираниот предлог во среда, Зеленски рече дека тој ѝ нуди на Русија потенцијално повлекување на украинските трупи од исток и создавање демилитаризирана зона на нивно место. Тој рече дека планот сега вклучува безбедносни гаранции од САД, НАТО и Европејците за координиран воен одговор доколку Русија повторно ја нападне Украина.

На клучното прашање за индустрискиот источен регион Донецк во Украина, Зеленски рече дека слободна економска зона е потенцијална опција. Секоја област од која украинските трупи ќе се повлечат ќе мора да биде контролирана од Украина, нагласи тој.

Москва моментално контролира околу 75% од регионот Донецк и околу 99% од соседниот Луганск. Тие се познати како Донбас. Зеленски е под силен притисок од Трамп да го отстапи целиот Донбас на Русија за време на тековните мировни преговори предводени од Вашингтон.

Украинскиот лидер досега ги отфрли сите територијални отстапки и наместо тоа побара цврсти безбедносни гаранции за Украина во секое потенцијално решение.

Рускиот претседател Владимир Путин постојано предупредуваше дека украинските трупи мора да го напуштат Донбас или Русија ќе го заземе. Во четврток, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека Москва ги проучува предлозите што ги донесе рускиот претставник, Кирил Дмитриев, од САД.

„Го испитуваме овој материјал и во зависност од одлуките донесени од шефот на државата, ќе ја продолжиме нашата комуникација со Американците“, рече тој.