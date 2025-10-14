Зеленски ги повика лидерите да се посветат на завршување и на војната во Европа

Зеленски рече дека сега, кога војната на Блискиот Исток завршува, важно е да не се изгуби моментумот за унапредување на мирот

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги повика лидерите и меѓународната заедница да не го губат моментумот за унапредување на мирот по напредокот постигнат на Блискиот Исток со договорот за прекин на огнот во Газа.

„Војната во Европа може да се заврши“, рече тој, додавајќи дека лидерството на партнерите на САД и Украина е од најважно значење. Тој исто така сподели дека поминал речиси еден час разговарајќи за темата со финскиот претседател Александар Стаб.

Пишувајќи на X денес, Зеленски рече дека сега, кога војната на Блискиот Исток завршува, важно е да не се изгуби моментумот за унапредување на мирот.

„Денес поминав речиси еден час разговарајќи за сето ова со претседателот на Финска, Александар Стаб. Ги координираме нашите ставови. Важно е што претседателот Трамп успеа да ги спроведе потребните чекори за да обезбеди ослободување на заложниците и да ја запре војната во Газа. Несомнено, вистинските акции на Соединетите Држави можат да помогнат и во ставањето крај на војната на Русија против Украина. Имаме соодветна визија за ова“, рече Зеленски.

Тој посочи дека со Стаб разговарале и за неодамнешните руски напади врз украинскиот енергетски сектор и потребата од зајакнување на воздушната одбрана. „Благодарен сум за подготвеноста да помогнеме. Русија мора да биде лишена од средствата за продолжување на својата војна и терор – а ова може да стане најсигурна основа за мир во нашиот регион“, пишува Зеленски.