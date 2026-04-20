Европа мора да има свој одбранбен систем против балистички ракети, а Украина води разговори со неколку земји за да создаде еден, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски. Украина во голема мера се потпира на оскудни залихи од системот „Патриот“, произведен од САД, за да ги соборува руските ракети, кои често се испукуваат кон украинските системи за производство и пренос на електрична енергија.

„Верувам, а мојата идеја е, дека треба да имаме европски систем за антибалистичка ракетна одбрана. Во разговори сме со неколку земји и работиме во оваа насока“, изјави Зеленски за националниот телевизиски канал „Маратон“. „Треба да изградиме сопствен систем за антибалистичка ракетна одбрана во рок од една година“.

„Фаер Поинт“, производител на крстосувачката ракета „Фламинго“ на Украина, овој месец изјави за „Ројтерс“ дека е во преговори со европски компании за лансирање на нов систем за воздушна одбрана до следната година, создавајќи нискобуџетна алтернатива на „Патриот“, кој е во сè помала залиха поради обемното распоредување во Заливот поради војната на Доналд Трамп против Иран. Единствениот антибалистички систем во Европа, италијанско-францускиот SAMP/T, се произведува во релативно мали количини.

Во голем ноќен напад со беспилотни летала врз Чернигов во северна Украина загина 16-годишно момче, а четворица други беа повредени, изјави во неделата шефот на градската воена администрација. Руски беспилотни летала, исто така, го нападнаа јужниот град Херсон во неделата, објавија локалните власти. Еден маж почина од повредите откако беспилотно летало удри во комбе кое се движеше низ центарот на градот, според Олександр Прокудин, шеф на регионалната администрација. Втор маж е хоспитализиран со повреди од експлозија, соопштија регионалните власти.

Русија лансираше 236 беспилотни летала на украинска територија во текот на ноќта во неделата, соопштија украинските воздухопловни сили. Од нив, 203 беспилотни летала беа соборени, додека 32 погодија цели на 18 одделни локации, соопшти Министерството за одбрана. Русија соопшти дека неговите сили собориле 274 украински беспилотни летала во текот на ноќта, како и водени воздушни бомби и крстосувачка ракета „Нептун“. Министерството не соопшти колку од нив погодило цели.