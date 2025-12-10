Володимир Зеленски изјави дека е подготвен да одржи воени избори во следните три месеци, доколку украинскиот парламент и странските сојузници го дозволат тоа, откако Доналд Трамп го обвини дека се држи до власта.

Зеленски, очигледно иритиран од интервенцијата на Трамп, рече дека ова е прашање за народот на Украина, а не за луѓето од други држави, со сето должно почитување кон нашите партнери.

Сепак, тој вети дека ќе истражи начини за одржување гласање во наредните месеци. „Бидејќи ова прашање денес го поставува претседателот на Соединетите Американски Држави, нашите партнери, ќе одговорам многу кратко: видете, јас сум подготвен за избори“, рече Зеленски во вторник вечерта.

„Покрај тоа, барам од Соединетите Држави да ми помогнат, евентуално заедно со европските колеги, да ја обезбедам безбедноста на изборите, а потоа во следните 60 до 90 дена Украина ќе биде подготвена да ги одржи изборите. Јас лично имам волја и подготвеност за ова“, додаде тој.

Трамп ги даде коментарите во едно трогателно интервју за Политико објавено претходно во вторник. „Тие долго време немале избори“, рече американскиот претседател. „Знаете, тие зборуваат за демократија, но таа доаѓа до точка каде што повеќе не е демократија.“

Петгодишниот мандат на Зеленски истече во мај минатата година, но украинскиот устав забранува избори во воено време, па дури и неговите политички противници постојано повторуваат дека безбедносните и политичките причини не дозволуваат одржување избори во воено време.

„Тоа би предизвикало само штета“, рече Серхиј Рахманин, пратеник од опозициската партија Холос. „Тој е врховен командант, а земјата е во позиција каде што ние немаме таков луксуз, какви и да се проблемите што би можеле да ги имаме со него. Тоа само би му помогнало на непријателот“, додаде тој.

Зеленски рече дека двете клучни прашања што треба да се решат би биле логистичкото прашање за тоа како војниците, милионите раселени лица и оние што живеат под окупација би можеле да гласаат, и второ, како легално да се одржат избори, со оглед на тоа што е во сила воена состојба.

Тој побара совет од сојузниците во врска со обезбедувањето на изборите и од пратениците за тоа како да се измени законот за да се овозможи одржување на избори. „Чекам предлози од партнерите, чекам предлози од нашите пратеници и сум подготвен да одам на избори“, рече Зеленски.

Зеленски зборуваше додека се враќаше во Украина по дипломатската турнеја низ европските престолнини, која дојде откако Белата куќа го зголеми притисокот врз Киев да потпише мировен договор.

Одговарајќи на прашања од новинарите во вторник, Зеленски рече дека Украина ќе стори сè што може за да организира состанок на високо ниво со САД во следните две недели за мировен договор. Тој, исто така, рече дека Киев е подготвен за прекин на огнот доколку Русија се согласи.

Во текот на викендот, синот на Трамп, Доналд помладиот, на конференција во Доха рече дека Зеленски ја продолжува војната затоа што е загрижен дека во спротивно ќе ја изгуби власта. Тој, исто така, посочи дека Трамп би можел да се повлече од Украина ако војната не заврши наскоро. „Не е точно. Но, не е баш погрешно“, рече Трамп, кога беше прашан за тврдењето на неговиот син.

САД посочија дека Украина треба да се откаже од регионот Донбас за да постигне мир, потег што би бил многу непопуларен во Украина. Исто така, нема знаци дека Русија е подготвена да се согласи на договор, дури ни таков што би изгледал корисен за Москва.