Договорот за безбедност на САД за Украина е сто отсто подготвен за потпишување, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски по дводневните разговори во кои учествуваа претставници од Украина, САД и Русија – што укажува дека е постигнат одреден напредок. Понатамошни дискусии се очекуваат следниот викенд. Зборувајќи со новинарите во Вилнус за време на посетата на Литванија во неделата, Зеленски рече дека Украина чека своите партнери да одредат време и место за потпишување на документот за безбедносни гаранции, по што тој ќе оди во Конгресот на САД и украинскиот парламент за ратификација. „За нас, безбедносните гаранции се пред сè гаранции за безбедност од Соединетите Американски Држави. Документот е 100% подготвен и чекаме нашите партнери да го потврдат датумот и местото кога ќе го потпишеме“, рече Зеленски.

Украина побара поголема поддршка за воздушна одбрана од сојузниците во неделата, бидејќи стотици згради во Киев беа без греење на температури од нула втор ден по руските напади. Повеќе од 1.300 станбени згради во Киев сè уште беа без греење, изјави градоначалникот Виталиј Кличко во неделата. Температурите под нулата и повторените воздушни напади ги забавија напорите на екипите за поправка кои работат на враќање на греењето и електричната енергија.

Зеленски, исто така, го нагласи заложбата на Украина за членство во Европската Унија до 2027 година, нарекувајќи го тоа гаранција за економска безбедност. Тој ги опиша разговорите во главниот град на ОАЕ, Абу Даби, како веројатно прв трилатерален формат по доста долго време во кој беа вклучени не само дипломати, туку и воени претставници од сите три страни. Зеленски ги призна фундаменталните разлики меѓу позициите на Украина и Русија, потврдувајќи ги територијалните прашања како главна точка на сопнување.