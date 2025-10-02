чет, 2 октомври, 2025

Зелената агенда, намалување на загадувањето и отпадот да бидат императив за идните градоначалници, бараат граѓанските организации

Во екот на изборната кампања, екологистите нагласуваат дека интегрирањето на Зелената агенда во работата и делувањето на општините е клучно за подобар квалитет на живот на нивните граѓани

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: The Regional Cooperation Council (RCC)

Принципите на Зелената агенда да бидат императив за идните градоначалници, а локалните политики да се насочат кон одржлив развој и енергетска ефикасност, подобра заштита на животната средина, зголемена употреба на обновливи извори на енергија, унапредување на управувањето со отпад и циркуларна економија, како и кон адаптација кон климатските промени и намалување на загадувањето, бараат граѓанските еколошки организации.

Во екот на изборната кампања, екологистите нагласуваат дека интегрирањето на Зелената агенда во работата и делувањето на општините е клучно за подобар квалитет на живот на нивните граѓани, за обезбедување почист воздух, повеќе зелени површини и поотпорни заедници. Тие велат дека на идните градоначалници можат да им обезбедат и експертиза како и конкретни решенија и препораки.

„Скопје мора да се врати на патот на одржлив урбан развој. Денес градот се соочува со прекумерна бетонизација, уништување на зелени површини и урбан хаос предизвикан од неконтролирано градење. Наместо нови згради и молови, Скопје има потреба од заштитени и проширени зелени површини, паркови и дрвореди кои обезбедуваат чист воздух и квалитетен јавен простор“, велат од Центарот за климатски промени.

Посочуваат дека планското и транспарентно урбанистичко планирање, со активно вклучување на граѓаните и експертската јавност, мора да биде насочено кон одржлива мобилност, создавање пешачки и велосипедски патеки, современ јавен транспорт и помала зависност од автомобили. Паралелно, потребни се темелни промени во системот за управување со отпад, редовно и ефикасно собирање, селекција и рециклирање на хартија, пластика, стакло и биоотпад како ресурс, борба против дивите депонии и воведување строги контроли и казни за загадувачите, како и едукација на граѓаните за компостирање и одговорно користење на ресурсите.

„Само со интегриран пристап кон урбаниот развој и управувањето со отпадот, Скопје може да стане град отпорен на климатски промени, функционален, еколошки одржлив и пријатен за живеење, каде јавниот интерес е над приватниот профит“, сметаат граѓанските организации.

Прекумерната бетонизација, уништувањето на зелените површини, донесувањето одлуки за развој без јавна расправа, ниската енергетска ефикасност на зградите и непрописното управување на отпадот со честите пожари на депониите кои го загадуваат воздухот и го загрозуваат здравјето на граѓаните се состојби кои ја намалуваат отпорноста на градот на климатските промени и го влошуваат квалитетот на живот, заради што екологистите сметаат дека внесувањето на петте столба од Зелената агенда во локалните политики е многу важно.

„Урбанизацијата во градот е претерана и потребно е да се огледуваме на примери како Словенија, која гради затворени и зелени градови. Скопје мора да се прилагоди на климатските промени, бидејќи зголемената бетонизација со бекатон и бетон доведува до поплави, поради тоа што водата нема каде да се впие во земјена површина. Сакам да живеам во Скопје кое ќе го врати балансот меѓу урбаното и природното, со повеќе зелени површини, одржлива инфраструктура и јавни простори што овозможуваат чист воздух, безбедно движење и квалитетен живот за сите граѓани,“ вели Маја Маркоска, извршен директор на Милиеуконтакт Македонија.

ПОВРЗАНО

Македонија

Од ноќеска почнува изборната кампања за локалните избори

Од ноќеска на полноќ до 17 октомври ќе трае изборната кампања за првиот круг за локалните избори кои се закажани за 19 октомври. Кампањата...
Повеќе
Македонија

Изборниот законик и платеното политичко рекламирање – извори на нефер изборен натпревар

Лидерот на Левица, пратеникот Димитар Апасиев деновиве жестоко реагираше на еден навидум технички документ, Упатство за радиодифузерите за локалните избори 2025 година што редовно го носи Агенцијата за аудио и аудиовизуелни...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Двајца загинати при напад со автомобил и тројца избодени со нож пред синагога во Велика Британија

Две лица беа убиени пред синагога во Манчестер, во северозападна Англија, во напад со возило на Јом Кипур, најсветиот ден во еврејскиот календар, пренесува Њујорк Тајмс. Други беа повредени, вклучувајќи тројца кои...
Повеќе
Македонија

АНАЛИЗА: Висок изборен старт со високи долгови, локалните власти ја почнаа изборната кампања

Дури 22 општини во земјава се рангирани во 100-те најзадолжени субјекти и на локално и на централно ниво. Општините во државата ја стартуваат изборната кампања со доспеани, а неплатени обврски во...
Повеќе
Македонија

Зелената агенда, намалување на загадувањето и отпадот да бидат императив за идните градоначалници, бараат граѓанските организации

Принципите на Зелената агенда да бидат императив за идните градоначалници, а локалните политики да се насочат кон одржлив развој и енергетска ефикасност, подобра заштита на животната средина, зголемена употреба на обновливи...
Повеќе
ЕКО

EU4Green објави конкурс за новинари од Западен Балкан

EU4Green ги повикуваат новинарите од Западен Балкан да учествуваат на конкурсот за зелено новинарство, иницијатива што ги признава исклучителните новинарски извештаи за заштитата на животната средина и зелената транзиција на регионот. Наградата...
Повеќе

Двајца загинати при напад со автомобил и тројца избодени со нож пред синагога во Велика Британија

Две лица беа убиени пред синагога во Манчестер, во северозападна Англија, во напад со возило на Јом Кипур, најсветиот ден во еврејскиот календар, пренесува Њујорк Тајмс. Други беа повредени, вклучувајќи...

АНАЛИЗА: Висок изборен старт со високи долгови, локалните власти ја почнаа изборната кампања

Зелената агенда, намалување на загадувањето и отпадот да бидат императив за идните градоначалници, бараат граѓанските организации

EU4Green објави конкурс за новинари од Западен Балкан

„Стоп за Вардариште“ за денеска најавува тричасовна блокада на мостот „Близнаци“

Флотилата за Газа запрена од Израел, протести ширум светот

Почина Џејн Гудал, најпознатата истражувачка на шимпанзата

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Двајца загинати при напад со автомобил и тројца избодени со нож пред синагога во Велика Британија

АНАЛИЗА: Висок изборен старт со високи долгови, локалните власти ја почнаа изборната кампања

EU4Green објави конкурс за новинари од Западен Балкан