сре, 22 октомври, 2025

Здравствената катастрофа во Газа ќе трае со генерации, предупредува СЗО

Израел дозволи повеќе медицински материјали и друга помош да влезат во Газа, но тоа не е доволно за обнова на здравствениот систем на територијата

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Emad El Byed on Unsplash, архивска фотографија, мај 2024 г.

Газа доживува здравствена катастрофа што ќе трае со генерации, предупреди д-р Тедрос Аданом Гебрејесус, генерален директор на Светската здравствена организација (СЗО). Тој смета дека е потребно масовно зголемување на помошта за да се започне со решавање на сложените потреби на населението на Појасот Газа.

Израел дозволи повеќе медицински материјали и друга помош да влезат во Газа откако на 10 октомври стапи на сила прекинот на огнот со Хамас, но д-р Тедрос рече дека нивоата се под оние потребни за обнова на здравствениот систем на територијата.

Неговата интервенција доаѓа во време кога САД се обидуваат да го зајакнат прекинот на огнот што го постигнаа по избувнувањето на насилството за време на викендот.
Белата куќа го опиша договорот како прва фаза од мировниот план од 20 точки што вклучува зголемување на количината на помош што влегува во Газа и материјали што се дистрибуираат без мешање од која било страна.

Д-р Тедрос изјави за програмата Би-Би-Си дека го поздравува договорот за прекин на огнот, но дека зголемувањето на помошта што следела е помало од очекуваното.

Вели дека жителите на Газа доживеале глад, преголеми повреди, колабиран здравствен систем и епидемии на болести поттикнати од уништувањето на инфраструктурата за вода и санитација.

„Покрај тоа, постои ограничен пристап до хуманитарна помош. Ова е фатална комбинација, што ситуацијата ја прави катастрофална. Ако го земете гладот ​​и го комбинирате со проблем со менталното здравје за кој гледаме дека е раширен, тогаш ситуацијата е криза за генерациите што доаѓаат“, рече тој.

Том Флечер, раководител на Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања, претходно оваа недела изјави дека групите за помош ја менуваат плимата во кризата со глад, но дека е потребно многу повеќе.

Во вторникот, Светската програма за храна на ОН соопшти дека камиони што носат повеќе од 6.700 тони храна влегле од 10 октомври, но тоа е сè уште значително под нејзината цел од 2.000 тони дневно.

Шестотини камиони со помош дневно треба да пристигнуваат во Газа, но просекот е помеѓу 200 и 300, рече д-р Тедрос, додека ги повикуваше израелските власти да ја одвојат помошта од поширокиот конфликт.

Во неделата, Израел привремено ги прекина испораките на помош откако соопшти дека двајца израелски војници биле убиени во напад на вооружени лица од Хамас во Газа. Хамас во тоа време изјави дека не бил свесен за судирите.

Израелската војска одговори со серија воздушни напади низ територијата, при што загинаа десетици Палестинци.

Испораките на помош продолжија следниот ден по силниот меѓународен притисок.

Хамас се обврза да ги врати телата, но досега префрли само 15 од 28, велејќи дека не можел да ги врати останатите.

Дваесет живи израелски заложници беа ослободени од Хамас минатата недела во замена за речиси 2.000 палестински затвореници и притвореници во израелските затвори.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Израел не дозволува отворање на границата на Газа со Египет додека Хамас не ги врати телата на сите заложници

Граничниот премин Рафах меѓу Газа и Египет ќе остане затворен до понатамошно известување, соопшти Израел, откако палестинската амбасада во Каиро најави дека единствениот излез...
Повеќе
Подглавна секција

Франција и Велика Британија подготвуваат меѓународни сили со мандат од ОН кои ќе го чуваат мирот во Газа

Франција и Велика Британија, во координација со САД, работат на финализирање на резолуцијата на Советот за безбедност на ОН во наредните денови, која би...
Повеќе

Најнови

Македонија

Синдикат: Нема доволно камиони за собирање ѓубре, има и такви кои не се во возна состојба

И покрај доцнењето на платата за месец септември, во Синдикатот на работниците од угостителството, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва (СУТКОЗ), нагласуваат дека вработените во „Комунална хигиена“ редовно ги извршуваат своите...
Повеќе
Македонија

Воведување ДДВ од 18 отсто за сите пратки од Тему и Али Експрес, битка со сивата економија или нов извор за полнење на буџетската...

Дали воведувањето на ДДВ од 18 отсто за сите пратки платени електронски ќе значи и  борба со сивата економија. Дополнително се отвора и прашањето како државата ќе ги штити домашните производители...
Повеќе
Подглавна секција

Шестмина загинати, меѓу кои и две деца, во нови руски напади врз Украина

Најмалку шест лица, меѓу кои и две деца, загинаа во ноќните руски ракетни и дрон напади врз повеќе украински градови, соопшти украинскиот претседател Володимир Зеленски. Уште барем 20 лица се повредени,...
Повеќе
Подглавна секција

Една од водечките групи за зачувување на историските споменици бара прекин за рушењето на Источното крило на Белата куќа

Една од водечките групи за зачувување на историските споменици во земјата ја повика администрацијата на Трамп да го запре уривањето на Источното крило на Белата куќа, во кое багерите почнаа да...
Повеќе

Синдикат: Нема доволно камиони за собирање ѓубре, има и такви кои не се во возна состојба

И покрај доцнењето на платата за месец септември, во Синдикатот на работниците од угостителството, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва (СУТКОЗ), нагласуваат дека вработените во „Комунална хигиена“ редовно ги...

Воведување ДДВ од 18 отсто за сите пратки од Тему и Али Експрес, битка со сивата економија или нов извор за полнење на буџетската каса

Шестмина загинати, меѓу кои и две деца, во нови руски напади врз Украина

Една од водечките групи за зачувување на историските споменици бара прекин за рушењето на Источното крило на Белата куќа

Пребирливи центарци – големи разлики во гласовите за градоначалник и за Совет

(ГАЛЕРИЈА) Скопјани си легнаа и се разбудија затрупани во ѓубре

Накитот украден во Лувр проценет на 88 милиони евра

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Синдикат: Нема доволно камиони за собирање ѓубре, има и такви кои не се во возна состојба

Воведување ДДВ од 18 отсто за сите пратки од Тему и Али Експрес, битка со сивата економија или нов...

Шестмина загинати, меѓу кои и две деца, во нови руски напади врз Украина