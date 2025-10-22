Здравствената катастрофа во Газа ќе трае со генерации, предупредува СЗО

Газа доживува здравствена катастрофа што ќе трае со генерации, предупреди д-р Тедрос Аданом Гебрејесус, генерален директор на Светската здравствена организација (СЗО). Тој смета дека е потребно масовно зголемување на помошта за да се започне со решавање на сложените потреби на населението на Појасот Газа.

Израел дозволи повеќе медицински материјали и друга помош да влезат во Газа откако на 10 октомври стапи на сила прекинот на огнот со Хамас, но д-р Тедрос рече дека нивоата се под оние потребни за обнова на здравствениот систем на територијата.

Неговата интервенција доаѓа во време кога САД се обидуваат да го зајакнат прекинот на огнот што го постигнаа по избувнувањето на насилството за време на викендот.

Белата куќа го опиша договорот како прва фаза од мировниот план од 20 точки што вклучува зголемување на количината на помош што влегува во Газа и материјали што се дистрибуираат без мешање од која било страна.

Д-р Тедрос изјави за програмата Би-Би-Си дека го поздравува договорот за прекин на огнот, но дека зголемувањето на помошта што следела е помало од очекуваното.

Вели дека жителите на Газа доживеале глад, преголеми повреди, колабиран здравствен систем и епидемии на болести поттикнати од уништувањето на инфраструктурата за вода и санитација.

„Покрај тоа, постои ограничен пристап до хуманитарна помош. Ова е фатална комбинација, што ситуацијата ја прави катастрофална. Ако го земете гладот ​​и го комбинирате со проблем со менталното здравје за кој гледаме дека е раширен, тогаш ситуацијата е криза за генерациите што доаѓаат“, рече тој.

Том Флечер, раководител на Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања, претходно оваа недела изјави дека групите за помош ја менуваат плимата во кризата со глад, но дека е потребно многу повеќе.

Во вторникот, Светската програма за храна на ОН соопшти дека камиони што носат повеќе од 6.700 тони храна влегле од 10 октомври, но тоа е сè уште значително под нејзината цел од 2.000 тони дневно.

Шестотини камиони со помош дневно треба да пристигнуваат во Газа, но просекот е помеѓу 200 и 300, рече д-р Тедрос, додека ги повикуваше израелските власти да ја одвојат помошта од поширокиот конфликт.

Во неделата, Израел привремено ги прекина испораките на помош откако соопшти дека двајца израелски војници биле убиени во напад на вооружени лица од Хамас во Газа. Хамас во тоа време изјави дека не бил свесен за судирите.

Израелската војска одговори со серија воздушни напади низ територијата, при што загинаа десетици Палестинци.

Испораките на помош продолжија следниот ден по силниот меѓународен притисок.

Хамас се обврза да ги врати телата, но досега префрли само 15 од 28, велејќи дека не можел да ги врати останатите.

Дваесет живи израелски заложници беа ослободени од Хамас минатата недела во замена за речиси 2.000 палестински затвореници и притвореници во израелските затвори.