Македонската ватерполо репрезентација до 16 години го заврши настапот на Балканското првенство во Солун со серија на големи порази од страна на Унгарија, Грција, Србија, Бугарија и Турција.

Нашите млади ватерполисти ги загубија сите пет натпревари против земјите коишто играа, при што примија вкупно 138 голови, а постигнаа само седум голови на целото првенство.

Најтежок пораз Македонија доживеа против Унгарија, која славеше со убедливи 41:0. Против Грција следуваше пораз од 25:0, Србија беше подобра со 29:1, Бугарија победи со 21:3, додека Турција триумфираше со 22:3.

Резултатот беше оценет како симбол на подлабоките проблеми со кои со години се соочуваат спортските федерации, клубовите и младинските категории во земјава. Во јавноста се постави прашањето дали станува збор за еден исклучително лош натпревар или за последица на долгогодишното отсуство на стратегија, континуирани вложувања и развој на младите спортисти.

Од Федерацијата велат дека станувало збор за свесна и стратешка одлука, чија цел била младите играчи да почнат да стекнуваат искуство против силни европски репрезентации и да се подготвуваат за натпреварувањата што следуваат во наредните години.

„За нас, најголемата победа не е резултатот на семафорот, туку фактот дека по повеќе од 25 години Македонија повторно има младинска ватерполо репрезентација составена од домашни играчи“, соопштија од Националната пливачка федерација.

Оттаму нагласуваат дека во составот нема натурализирани ватерполисти од Хрватска, Србија, Црна Гора или од други земји, туку деца родени и спортски развивани во Македонија.

Според Федерацијата, оваа генерација веќе се подготвува за Европското првенство до 16 години во 2027 година, како и за Светското првенство во 2028 година. Поради тоа, било оценето дека е важно играчите уште сега да почувствуваат што значи да се настапува против репрезентации кои припаѓаат на европскиот и на светскиот врв.

Од Федерацијата признаваат дека состојбата во македонското ватерполо е далеку од задоволителна и дека ќе биде потребно време за достигнување на нивото на државите кои со децении системски инвестираат во овој спорт.

Како еден од најголемите проблеми го посочуваат недостигот од инфраструктура. Во Скопје, според нив, функционираат само два базени, кои повремено се и надвор од употреба.

„Ватерполото беше практично заборавено повеќе од 15 години, без континуитет и без јасна перспектива“, наведуваат од Федерацијата.

Во соопштението се додава дека раководството ја презело работата во услови на сериозни финансиски проблеми и нефункционален систем. Во изминатите три години повторно било организирано државното првенство, кое претходно не се одржувало од 2004 година, биле формирани нови клубови и биле создадени нови домашни генерации ватерполисти.

„Кога некој ќе праша дали сме на вистинскиот пат, нашиот одговор е јасен – да, сме на вистинскиот пат. Не затоа што денес победуваме, туку затоа што конечно градиме темели кои Македонија ги немаше со децении“, порачаа од Националната пливачка федерација.