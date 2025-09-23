Затворени аеродроми заради упади на дронови во Данска и Норвешка

Данска и Норвешка беа принудени да ги затворат своите главни аеродроми во понеделник навечер поради забележани дронови. Данската полиција не можеше да го потврди видот или бројот на дронови видени околу аеродромот во Копенхаген, но им кажа на новинарите утроvo дека веројатно биле управувани од способен оператор кој сакал да се пофали.

Полицијата потврди дека вооружените сили биле активирани како одговор на забележаното, но рече дека нема ништо што укажува дека дроновите имале намера да предизвикаат штета. Операциите на аеродромот во Копенхаген продолжија по полноќ откако летовите беа суспендирани речиси четири часа. Аеродромот во Осло, исто така, беше повторно отворен по четири часа затворање на воздушниот простор.

Данската полиција, рече дека ќе бидат спроведени голем број мерки како дел од истрагата, но не сакаше да потврди какви би можеле да бидат овие мерки. Тие потврдија дека околу 20.000 патници биле погодени од затворањето на аеродромот. Во понеделник вечерта, два до три големи дронови беа пријавени како летаат во областа околу аеродромот во Копенхаген, според властите. Полетувањата и слетувањата на аеродромот беа суспендирани приближно четири часа.

Во соопштението, аеродромот предупреди за континуирани доцнења и откажувања и ги повика патниците да го проверат статусот на својот лет кај своите авиокомпании. На прашањето на новинарите во понеделник дали дроновите се од руско потекло, заменик-полицискиот инспектор Јакоб Хансен рече дека не може да потврди или негира ова.

Во објава на социјалните мрежи подоцна, украинскиот претседател Володимир Зеленски се осврна на нарушувањето на воздушниот простор на НАТО од страна на Русија во Копенхаген, но не наведе извор на информациите.

Лидерите на ЕУ и НАТО не дадоа јавно објаснување.

На прес-конференцијата во вторник, данската полиција изјави дека нема ништо што веднаш ги поврзува инцидентите со беспилотни летала во Норвешка и Данска едни со други. Портпаролот на аеродромот во Копенхаген потврди дека воздушниот простор над аеродромот бил затворен околу 20,30 часот по локално време во понеделникот поради неидентификувани беспилотни летала.

„Ниеден авион не може да полетува или слетува на аеродромот, и како резултат на тоа, неколку летови се пренасочуваат кон други аеродроми. Полицијата го истражува случајот и во моментов треба да одредиме временска рамка за повторно отворање,“ се вели во соопштението.

Веб-страницата за следење летови Flightradar24 објави дека најмалку 35 летови насочени кон Копенхаген биле пренасочени како резултат на затворањето на аеродромот.

Во Осло, дрон беше откриен и во близина на главниот аеродром во понеделник вечерта, потврди норвешката полиција за локалниот медиум NRK. Портпаролот на аеродромот изјави за јавниот радиодифузен сервис NRK дека воздушниот простор над аеродромот е затворен на полноќ по локално време поради набљудување со дрон и дека сите летови ќе бидат пренасочени кон најблискиот аеродром. Околу 4,30 часот по локално време, портпаролот рече дека аеродромот во Осло е повторно отворен.