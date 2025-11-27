Двајца припадници на Националната гарда од Западна Вирџинија беа повредени откако вооружен напаѓач отвори оган врз нив во вооружена пресметка вчера попладне во центарот на Вашингтон. Американскиот претседател Доналд Трамп нападот го нарече чин на зло, омраза и терор, нагласувајќи дека станува збор за злосторство против целата нација.

Осомничениот е идентификуван како 29-годишниот Рахманулах Лаканвал, кој поднел барање за азил во САД во 2024 година и го добил во април годинава. Нападот се случил во близина на Белата куќа, каде, според полицијата, напаѓачот од заседа пукал кон припадниците на гардата.

На претседателот Доналд Трамп му беа потребни само неколку часа за да го претвори она што го нарече чин на зло и чин на терор во целосен аргумент за уште поинтензивно ограничување на имиграцијата.

Неговата одлука дојде откако властите го приведоа човекот кого Трамп го опиша како авганистански државјанин поради пукањето во двајца резервисти на Националната гарда на Западна Вирџинија во Вашингтон. Тие беа во главниот град како дел од контроверзното распоредување на трупи на Трамп за зајакнување на спроведувањето на законот.

Претседателот, зборувајќи преку видео од неговиот одморалиште Мар-а-Лаго во Флорида, брзо се префрли од оддавање почит на жртвите од трагедијата на обвинување на администрацијата на Бајден за доведување на наводниот стрелец во Соединетите Држави по повлекувањето на американските трупи во 2021 година. Тој тврдеше дека инцидентот ја нагласува најголемата закана за националната безбедност со која се соочува нашата нација.

Но, тој исто така го искористи моментот за да ја истакне својата кампања против другите мигранти во политички набиени забелешки што отидоа многу подалеку од Авганистан – во момент кога неговата администрација се обидува повторно да интервјуира некои бегалци примени под претседателот Џо Бајден и да го укине привремениот заштитен статус за оние од неколку опасни светски жаришта.

Трамп ги нападна сомалиските имигранти во Минесота, и покрај тоа што нема очигледна врска со пукањето во Вашингтон. Тој тврдеше дека тие ја крадат нашата земја и ја распарчуваат таа некогаш голема држава. Трамп ја опиша Сомалија како земја која нема закони, нема вода, нема војска, нема ништо.

Целосните детали за инцидентот во Вашингтон сè уште не се познати. Но, коментарите на Трамп беа карактеристични за претседател кој ретко чека целосна јасност пред да се ангажира политички.

Но, сигурно ќе има итни прашања во врска со проверката на авганистанските имигранти – од кои многумина дојдоа во САД за време на администрацијата на Бајден откако им помогнаа на американските сили за време на најдолгата војна во земјата. Иако точните околности на инцидентот од среда не се целосно познати, ФБИ долго време предупредуваше за опасноста саморадикализираните поединци од имигрантските заедници да бидат инспирирани од групи како што се ИСИС или онлајн пропагандата и да извршат напади врз татковината на САД.

Контролата може да се фокусира и на сите последователни имиграциски постапки за осомничениот што се протегаа во вториот мандат на Трамп. Потоа, тука е прашањето дали имало разузнавачки пропусти од страна на тимот на Трамп пред нападот од среда, во време кога владините агенции се обвинети од критичарите за пренасочување на ресурсите од националната безбедност кон спроведување на имиграциските закони.

Политички, Трамп се чинеше дека е заинтересиран да ја дефинира дебатата што сигурно ќе се одвива околу пукањата.