Заради загадениот воздух, децата од четири училишта во Гази Баба настава ќе следат онлајн

Од утре до петок ќе се реализира без физичко присуство на учениците во училиштата

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Thomas Park на Unsplash

Министерството за образование и наука информира дека наставата во основните
училишта „Крум Тошев“, „Његош“, „Вера Јоциќ“ и „Наум Наумовски Борче“ во
општина Гази Баба, од утре до петок ќе се реализира без физичко присуство на учениците во училиштата, туку онлајн.

Од Министерстовто информираат дека поради настанатиот пожар во Трубарево и препораките на Државниот инспекторат за животна средина, на итна седница на Владата е донесен Заклучок наставата во четирите основни училишта да се реализира преку далечинско учење, со примена на средства за електронска комуникација.

