Започна со работа најголемата фабрика за апсорпција на јаглерод диоксид во светот

Најголемата фабрика во светот дизајнирана за вшмукување на јаглерод диоксид од воздухот и негово депонирање под земјата вчера започна со работа во Исланд, соопштија команиите кои стојат зад проектот.

Фабриката наречена „Орка“, според исландскиот збор „орка“ кој значи „енергија“, се состои од четири единици, од кои секоја е составена од два резервоара.

За да се апсорбира јаглерод диоксид, фабриката користи вентилатори за да го влече воздухот во својот колектор, кој во себе има филтер. Откако материјалот за филтрирање ќе се наполни со јаглерод диоксид, колекторот се затвора и температурата се зголемува за да се ослободи CO2 од материјалот, по што високо концентрираниот гас може да се собере. Јаглеродниот диоксид потоа се меша со вода, па се депонира на длабочина од еден километар под земјата каде што се минерализира и полека се претвора во карпа.

Today our vision becomes reality. With our Icelandic partners @Carbfix and ON Power, we launch #Orca , the world's first large-scale #DirectAirCapture and storage plant. The launch will be live-streamed at 5pm CET / 3pm GMT / 11am EST via the link below: https://t.co/6oEAtK0ZlG pic.twitter.com/zOA5UNUshE

Кога ќе работи со полн капацитет, фабриката ќе извлекува и до 4.000 тони јаглерод диоксид од воздухот секоја година, тврдат компаниите „Climeworks“ од Швајцарија и „Carbfix“ од Исланд, кои ја изградија фабриката. Според американската Агенција за заштита на животната средина, тоа е еднакво на емисијата на штетни гасови која ја предизвикуваат околу 870 автомобили.

„Нашите климатски цели нема да бидат достигнати без големо отстранување на CO2 од атмосферата. Ова означува важна пресвртница во борбата против климатската криза“, напишаа од „Carbfix“.

Our climate goals will not be met without large scale removal of CO2 from the atmosphere. 🌍

This marks an important milestone in the fight against climate crisis. We are proud to partner up with @Climeworks on this!https://t.co/FzYsO6n6fP

