Македонскиот режисер Игор Алексов, автор на наградуваниот филм „Лена и Владимир“ снима ново долгометражно остварување насловено „Голиот рид“. На 28 декември 2025 година започна снимањето на долгометражниот игран филм, во продукција на City Star.

Како што посочуваат од Сити Стар Продукција се работи за ново поглавје кое ги отвора вратите за млади талентирани актери да се вклучат во проект кој има јака уметничка и фестивалска димензија. „Голиот Рид“ е трилер кој акцентот го става на напнатата атмосфера, психолошката длабочина на ликовите и современиот визуелен пристап.

“Со својата уметничка визија и досегашен успех, Алексов се впушта во создавање на нов, мистериозен трилер“, посочуваат од продуцентската куќа. Од самиот режисер Алексов кој не открива повеќе детали за филмот, добивме и кратка информација за дел од приказната на ова негово ново остварување.

“Кога една мистериозна жена се враќа во својот роден град за погребот на татко ѝ, ненадеен бран на морничави смртни случаи ја погодува локалната елита, принудувајќи го инспекторот Арбен да открие една застрашувачка тајна закопана пред петнаесет години на Голиот рид…“. Сценариото е на македонскиот режисер и сценарист Гоце Цветановски.