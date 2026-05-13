Првата заедничка воена вежба меѓу Србија и НАТО започна во базата „Југ“ и на полигонот „Боровац“ во близина на Бујановац, во која до 23 мај се ангажирани околу 600 припадници на српските вооружени сили и вооружените сили на Италија, Романија и Турција, пренесува Српискиот Н1.

Тактичката вежба наречена „НАТО – Србија“ е организирана од Командата на копнените сили и Командата на здружените сили на НАТО од Неапол, соопшти Министерството за одбрана на Србија.

„За време на двонеделните активности на терен, ќе се вежбаат тактики, техники и процедури што се применуваат во операциите за поддршка на мирот, како што се обезбедување на базата, работа на контролниот пункт, контрола на масовни собири и борби во урбана средина“, стои во соопштението.

Водач на воената вежба е заменик-командантот на Третата бригада на копнената армија, полковник Бранислав Стевановиќ, а присуствуваат воени планери и набљудувачи од Велика Британија, Италија, Германија, Романија, Соединетите Американски Држави, Турција, Франција и Црна Гора.

„Вежбата се спроведува врз основа на заклучокот на Владата на Србија и претставува продолжување на меѓусебно корисна, конкретна и транспарентна соработка меѓу Србија и НАТО во рамките на програмата Партнерство за мир, на рамноправна основа и со почитување на нашата воена неутралност. Оваа соработка е во функција на зачувување на мирот и стабилноста во регионот, подобрување на оперативните способности на вооружените сили и зајакнување на довербата и меѓусебното разбирање“, соопшти Министерството за одбрана на Србија.

Се додава дека учеството во меѓународни вежби „ја подобрува способноста на командите и единиците на српските вооружени сили да извршуваат широк спектар на задачи, вклучително и ангажирање во мировни операции, а во исто време ја потврдува решеноста на Србија да соработува со сите партнери и да го зачувува мирот и стабилноста“.