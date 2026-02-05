На популарниот регионален портал Stripovi.com е отворено гласањето за „Oscar 2025“, традиционалниот избор на најдобри стрипови на годината – избор што ги обединува читателите и љубителите на стрипови од целата поранешна Југославија. Гласањето ќе трае во текот на февруари, а учесниците можат да изберат најмногу по 10 наслови во секоја од двете категории: „стрип свеска“ (помал формат) и „стрип албум“ (поголем формат).

Во тековниот избор, како и во претходните години, во конкуренција се најголем број лиценцирани изданија и реизданија на класични серии – од култни италијански авантуристички и вестерн наслови, до американски, француски и јапонски стрипови објавени во текот на 2025 година. Иако во помал број од комерцијалната продукција, присутни се и изданија на домашни автори од регионот.

Во изборот за 2024 година, на пример, меѓу најпопуларните стрипови доминираа реизданија на италијански серии како „Мистер Но“, „Дилан Дог“, „Марти Мистерија“ и „Текс Вилер“, додека во категоријата стрип-албуми се истакнаа дела како реизданието на хрватскиот класик „Гричка Вјештица“ и француско-американскиот постапокалиптичен хорор „Патот“.

И претходните години покажаа богата разноликост на жанрови и извори: за 2023 година најмногу гласови освоија реизданијата на италијанската епска фантастика „Драгонеро“ и интегралот со сите авантури на најуспешната југословенска суперхероина „Кет Клоу“. За 2022 година, пак, најпопуларни беа реизданија на популарниот италијански стрип „Алан Форд“ и интегралот на францускиот научнофантастичен класик „Инкал“.

Овие примери покажуваат дека гласачите на Stripovi.com вреднуваат и традиционални култни серии, како и иновативни или реставрирани изданија од различни делови на светот.

Stripovi.com е еден од највлијателните портали за стрипови во регионот на поранешна Југославија, основан во Загреб во 2001 година како комбинација на форум и онлајн стрип-енциклопедија. Од 2007 година порталот организира годишен избор за најдобар стрип по моделот на „Оскар“.

Овој избор не само што го одразува вкусот на читателите, туку и ја поддржува локалната и регионот стрип-култура, поттикнувајќи ја видливоста на различни жанрови и издавачки традиции.

За разлика од некои од претходните години, во изборот за 2025 година нема ниту едно македонско издание. За разлика од издавачите од Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Словенија, македонските издавачи ретко ги регистрираат своите изданија во базата на Stripovi.com.