Деветтоодделенците од денеска електронски се пријавуваат за упис во средно образование за учебната 2026/2027 година. Согласно конкурсот, пријавувањето се одвива преку порталот uslugi.gov.mk, со корисничките имиња на schools.mk, каде што учениците треба да ги прикачат скенирани или фотографирани документите за упис, односно свидетелствата од 6 до 9 одделение, додатоците на свидетелства како и извод од матична книга на родени.

Како и изминатите две години и овојпат и покрај електронското пријавување, учениците ќе мораат и физички да ги достават оригиналните хартиени документи во училиштата во кои аплицираат. Ова значи дека надлежните во Министерството за образование и наука (МОН) не успеале целосно да го дигитализира процесот на пријавување, иако минатата голдина лани имаше најави дека се прават напори во врска со тоа.

Во јуни ќе има две електронски пријавувања на учениците. Според Конкурсот на МОН, првото е од полноќ на 12 јуни до полноќ на 15 јуни, а второто пријавување е на 23 јуни. Во августовскиот уписен рок ќе има едно пријавување, на 20 август.

Покрај личните податоци и внесување на документите, секоја оценка по секој предмет, впишана во секое свидетелство од 6 до 9 одделение, треба рачно да се внесе во апликацијата. Откако завршува се, во самата апликација пишува колку бодови има кандидатот врз основа на внесените податоци.

Со конкурсот годинава се предвидени над 25.000 слободни места во сите 109 јавни средни училишта во државата. Од нив, повеќе од 17.000 се во стручното образование, речиси 6.000 во гимназиското и 570 слободни места во уметничкото образование.