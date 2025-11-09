Инспекцијата на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) запленила околу 37 тони јаткасти плодови, зрнести и мешункасти производи и разни зачини, без декларации и на кои рокот на употреба им бил истечен од една до две години. Контролата била направена кај оператор со храна, кој доби забрана за работа и глоба, како и наредба за отстранување на утврдените недоследности со надзорот.

АХВ неделава спроведе вонредни контроли и кај други оператори со храна, месарници, ресторани, сендвичарници, маркети, каде заради нерегистрирани оператори, неспроведени задолжителени обуки на вработените за безбедност на храната, пуштање во промет на небезбедна храна и слично, им се изречени парични казни, но и времени забрани за вршење на дејност. Издадени беа и наредби за отстранување на утврдените недостатоци со контролите, а затекнатата небезбедна храна беше нештетно уништенa.