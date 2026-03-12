Два танкера беа запалени во ирачките води утрово во најновиот бран напади врз нафтени и транспортни објекти низ Блискиот Исток. Во меѓувреме Иран предупреди дека светот треба да биде подготвен цената на нафтата да достигне 200 долари за барел. Ирански бродови полни со експлозив е веројатно дека нападнале два танкери за гориво во ирачките води, запалувајќи ги и убивајќи еден член на екипажот откако проектили погодиле три трговски брода во водите на Заливот, соопштија пристанишните власти, фирмите за поморска безбедност и ризик.

„Ова се чини дека означува директен и силен ирански одговор на објавата на ИЕА преку ноќ за масовно ослободување на стратешки резерви со цел да се намалат цените нагло“, рече Тони Сикамор, аналитичар во IG.

Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека Соединетите Држави ја добиле војната, но не сакаат да се враќаат на секои две години.

„Не сакаме да си одиме рано, нели?“ рече тој. „Мораме да ја завршиме работата.“

Иран, од друга страна, јасно стави до знаење дека има намера да наметне продолжен економски шок, а портпаролот на воената команда на Иран во забелешките упатени до САД во среда рече: „Подгответе се нафтата да биде 200 долари за барел, бидејќи цената на нафтата зависи од регионалната безбедност, која вие ја дестабилизиравте.“

Цените на нафтата, скокнаа претходно во неделата на речиси 120 долари за барел, па се намалија, а денеска скокнаа речиси 10% над 100 долари за барел во азиската трговија, поради обновените стравувања за прекин на снабдувањето. Главните берзански индекси на Волстрит паднаа, а акциите во Азија го следеа примерот.

Меѓународната агенција за енергија, составена од големи земји потрошувачи на нафта, во средата препорача ослободување на 400 милиони барели од глобалните стратешки резерви за да се ублажи еден од најлошите нафтени шокови од 1970-тите, најголемата таква интервенција во историјата.

Трамп рече дека одлуката на ИЕА „значително ќе ги намали цените на нафтата додека ја завршуваме оваа закана за Америка и светот“.

Американскиот министер за енергетика Крис Рајт рече дека Трамп одобрил ослободување на 172 милиони барели од стратешките резерви на нафта на САД од следната недела.

Војната на Блискиот Исток досега уби околу 2.000 луѓе и ги фрли глобалните енергетски пазари и транспорт во хаос. Детскиот фонд на Обединетите нации (УНИЦЕФ) соопшти дека повеќе од 1.100 деца се убиени или повредени.