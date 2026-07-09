Западна Европа е погодена од најжешкиот јуни досега, велат научниците, додека Велика Британија влегува во третиот топлотен бран оваа година, а пожарите ги пустошат Франција и Шпанија.

Смртоносниот јунски топлотен бран помогна да се зголемат температурите на површинскиот воздух во регионот за 3,06 степени Целзиусови над просекот од последните децении, покажува службата за следење на климата „Коперникус“ на ЕУ.

Глобално, јуни 2026 година бил за 0,56 степени Целзиусови потопол од просекот за периодот 1991-2020 година и за 1,39 степени Целзиусови потопол од прединдустриските нивоа, што го прави втор најтопол јуни досега, откри агенцијата. Океаните на планетата биле потопли отколку што научниците некогаш ги виделе, објави Гардијан.

„Заедно, овие записи одразуваат климатски систем кој продолжува да акумулира топлина“, вели Саманта Бургес, климатски научник во Коперникус. „Резултатот се сè поинтензивни топлотни бранови, постојано топол океан и растечки ризици за луѓето, екосистемите и инфраструктурата“.

Западна Европа се соочува со својот трет топлотен бран за шест недели, а широко распространетата суша им помага на малите пожари да прераснат во неконтролирани пожари.

Во последниве денови, големи области во јужна Европа беа опустошени од пожари, при што ЕУ испрати пожарникари и авиони што носат вода за да им помогнат на националните служби кои се преоптоварени од истовремени пожари. Податоците објавени во вторник покажуваат дека пожарите во ЕУ изгореле 56 отсто повеќе земјиште од вообичаеното.

Површината што е зафатена од пламен е четири пати поголема од просекот за овој период од годината во Франција, каде што се изгорени 35.400 хектари, и двојно поголема од просекот во Шпанија, каде што се изгорени 55.128 хектари, според Европскиот информативен систем за шумски пожари.