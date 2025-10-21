вто, 21 октомври, 2025

Замрзнат имот во Србија и Македонија од осомничен за злоупотреби во РЕК Битола

Дополнително, од српските власти е побарано да се обезбеди и да се отвори сеф за кој е утврдено дека осомничениот го поседува во една српска банка со цел да се провери неговата содржина

МетаОд: Мета

-

РЕК Битола. Фото: АД ЕСМ

Основното јавно обвинителство Битола, преку Канцеларијата за поврат на имот во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, упати итно барање до надлежните органи на Република Србија за замрзнување имот – 10 нови товарни и приклучни возила набавени во 2025 година за правно лице со седиште во Белград за кое е утврдено дека има сопственичка поврзаност со лице осомничено за злоупотреби во РЕК Битола против кое беше поведена истрага на 9 октомври.

Од српските органи било побарано да забранат на правното лице од Белград, на неговиот управител или на друго лице во нивно име да ги отуѓува, оптоварува или да располага со моторните возила за кои постои сомнение дека се набавени и претставуваат посредна имотна корист од кривичните дела за кои е отворена истрага.

Дополнително, од српските власти е побарано да се обезбеди и да се отвори сеф за кој е утврдено дека осомничениот го поседува во една српска банка со цел да се провери неговата содржина.

Поднесените барања се прифатени и српското обвинителство издаде наредби за замрзнување на наведениот имот.

Освен ова, од сметките на осомничениот и неговата фирма во државава, која исто така е опфатена со истрагата, по барање на обвинителството се замрзнати околу 30 милиони денари, а обвинителството побарало да се забрани и располагање на дополнителен движен и недвижен имот во државава – три стана во Скопје, парцела градежно неизградено земјиште и гаража стекнати во 2024 година, како и три товарни и едно патничко возило набавени во 2025 година, за кои постои сомнение дека претставуваат принос од казниво дело, односно имот кој во иднина може да е предмет на конфискација поради сторените кривични дела кои се опфатени со истрагата.

ПОВРЗАНО

Македонија

Му задал два удари и убодни рани во грбот, обид за убиство со нож во Битола

Основното јавно обвинителство Битола донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кривично дело – Убиство Осомничениот 42-годишен битолчанец вчера во “Новиот пазар“...
Повеќе
Ctrl - Z

Западен Балкан се дави во сулфур диоксид, РЕК Битола меѓу најголемите загадувачи на воздухот

Државите од Западен Балкан и понатаму се дават во сулфур диоксид од застарените термоелектрани, покажува најновиот извештај „Усогласи или затвори“ од Бенквоч (Bankwatch). Во...
Повеќе

Најнови

Македонија

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во Скопје (IFS)...
Повеќе
Подглавна секција

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Партиите секоја со свој поглед на резултатите од првиот круг од локалните избори. Повеќе им се мери и прикажува успехот, подзамижуваат на неуспехот, а спинуваат при толкување на бројките и за...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Одделението за криминалистички работи Кисела Вода поднесе кривична пријава против Ж.И.(37) од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „предизвикување општа опасност“. Имено, по преземени мерки и активности...
Повеќе
Економија

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, денеска изјави дека не очекува никаков проблем во снабдувањето со природен гас за земјава, и покрај вчерашниот договор на Советот на ЕУ...
Повеќе

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во...

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор

Божиновска: Нема да останеме без гас, ќе има решение на ниво на ЕУ

Изборна смрдеа и игри со ѓубрето: Скопјани под закана од дизентерија, листериоза и други болести

За прв пат кај нас изведена операција на мозок со систем за стереотаксија

Владата побара вонреден инспекциски надзор во Град Скопје и ЈП Комунална хигиена

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Локални избори 2025: Со весела математика и со по некој спин, сите среќни и задоволни

Кривична пријава против пироман од Скопје, со запаливо средство опожарил патничко возило во Скопје, одреден притвор