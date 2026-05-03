Најголемата светска конференција за човекови права и технологија е откажана само неколку дена пред нејзиниот закажан почеток, откако замбиската влада им соопшти на организаторите дека таа не е во согласност со „националните вредности“, објави Гардијан.

Владата на Замбија првично го поздрави самитот „RightsCon 2026“ на тема „човекови права во дигиталното време“, што требаше да се одржи во главниот град Лусака од 5 до 8 мај, но Табо Кавана, секретар на Министерството за информации и медиуми, минатата недела изјави дека конференцијата нема да се одржи за да се обезбеди време за да се осигури дека собирот „е во согласност со националните вредности на Замбија, политичките приоритети и пошироките размислувања од јавен интерес“.

Се очекуваше повеќе од 2.600 активисти, технолози, академици и креатори на политики да почнат да пристигнуваат во Лусака во текот на викендот. Настанот требаше да се осврне на прашањата за човековите права во дигиталното доба, вклучувајќи ја онлајн омразата , исклучувањето на интернетот, вештачката интелигенција, надзорот, милитаризацијата на технологијата и дезинформациите во време кога демократските, женските и ЛГБТК+ правата се под интензивен напад.

Активистите за човекови права ја нарекоа одлуката очигледен чин на цензура и дел од поширок модел на потиснување на легитимната дебата.

Замбиските новински извештаи сугерираат дека притисокот од Кина би можел да стои зад изненадувачкиот потег.

Линда Касонде, истакната адвокатка од Замбија и активистка за граѓанското општество, која ја основа Фондацијата за слобода на LCK, рече дека одлуката покажува непочитување на човековите права.

„Кога сегашната администрација дојде на власт, тие беа влада на владеење на правото и демократија. Она што го гледаме е бавна деградација на правата – на слободата на изразување и правото на собирање.“ посочи таа.

Касонде посочи дека потегот е поврзан со претстојните општи избори.

„Одиме на гласање во август 2026 година“, рече таа. „Во периодот пред изборите, владата постојано донесува закони што го олеснуваат освојувањето и зацврстувањето на моќта по изборите. На политичките партии и граѓанското општество им е одземена можноста да се состануваат јавно.“

Во соопштението, организаторот на „RightsCon“ односно организацијата со седиште во Њујорк, Access Now, изјави дека поминала месеци во соработка со владините органи за да обезбеди транспарентност и меѓусебно разбирање околу конференцијата.

„Ја гледаме оваа еднострана одлука и начинот на кој беше донесена, како доказ за далечниот дострел на транснационалната репресија насочена кон граѓанското општество и ефикасното намалување на просторите во кои работиме. Во време кога овој сектор е веќе под огромен финансиски и политички притисок, она што ние и нашата заедница силно го доживеавме е без преседан“, се вели во соопштението.