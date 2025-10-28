Заклучно со извештајот на ОН руските напади со беспилотни летала врз цивили во Украина се воени злосторства

Комисијата за човекови права на ОН заклучи дека нападите со беспилотни летала на Русија врз цивили во југоисточна Украина претставуваат злосторства против човештвото и воени злосторства, пренесува Гардијан.

Во извештај објавен оваа недела, комисијата соопшти дека руските сили, кои дејствуваат под централизирана команда, систематски користеле беспилотни летала за „намерно таргетирање цивили и цивилни објекти и предизвикување штета и уништување“.

Извештајот е составен од независната меѓународна комисија на ОН за истрага на Украина, независно тело кое поднесува извештаи до ОН. Најновиот извештај се осврна на три региони на Украина – Херсон, Николаев и Днепропетровск – кои се блиску до фронтовската линија и каде што нападите со беспилотни летала се зголемија во текот на изминатата година.

Во оваа област, фронтовската линија се протега по должината на реката Днепар, а авторите на извештајот откриле дека руските беспилотни летала испратени преку линиите немилосрдно ги таргетирале цивилите и нивните куќи, како и местата за собирање, точките за хуманитарна дистрибуција и објектите на критичната инфраструктура што им служат на цивилите. Честопати, нападите постојано ги таргетирале истите локации. Операторите на беспилотни летала, исто така, ги таргетирале екипите на брзата помош и противпожарните бригади.

Русите во нападите користеле различни модели на „мали, краткодометни и ефтини“ дронови, обично опремени со камери и систем за водење. Некои од нив експлодираат при удар, додека други испуштаат експлозиви одозгора. Овие дронови се разликуваат од поголемите, долгодометни дронови што Русија ги користи за бомбардирање на градовите низ Украина речиси секоја ноќ.

Цитирајќи ги локалните власти, извештајот проценува дека повеќе од 200 цивили биле убиени од руски дронови со краток дострел во трите региони во текот на изминатата година, а 2.000 биле повредени. Авторите на извештајот спроведоа повеќе од 200 интервјуа и разгледаа повеќе од 500 видео докази.

Според извештајот, нападите со дронови претставуваат убиство, како и воено злосторство на намерно таргетирање на цивили. Исто така, се утврдува дека нападите се извршени „како дел од координирана политика за протерување на цивилите од тие територии и претставуваат злосторство против човештвото на присилно преместување на населението“.

Жителите на Херсон ја раскажаа суровата реалност на животот под постојана закана од насочени напади со беспилотни летала за „Гардијан“ кон крајот на минатата година, објаснувајќи како едноставните патувања низ градот станале предизвик каде што смртта може да удри во секое време.

„Го слушнав дронот како доаѓа кога автобусот застана, но мислев дека ќе го следи автобусот, бидејќи тоа е она што го прават, тие ги ловат автобусите“, рече Дима Олифиренко, 22-годишен жител на Херсон. „Но, кога се оддалечи, дронот сè уште беше таму и сфатив дека дури и да трчам по автобусот, ќе ме фати. Немаше каде да се сокријам.“

Олиференко претрпе повреди од шрапнели на лицето кога дронот експлодираше. „Дроновите се многу полоши од артилеријата, [каде] можете да го чуете лансирањето и каде лета“, рече тој. „Со дрон, тој е таму, ве гледа и сте готови.“

Во извештајот на ОН се сугерира дека дел од образложението зад постапките на Русија било да се создаде атмосфера на терор и да се принудат цивилите да ги напуштат областите близу до фронтовската линија. Во него се цитира жена која живеела во област често цел на беспилотни летала, која зборувала за психолошкото влијание: „Тоа е лотарија – дали ќе долета дрон или не? Одиш во кревет и не знаеш дали ќе бидеш убиен или ќе се разбудиш наутро.“

Русија отсекогаш негирала дека таргетирала цивили, но во текот на речиси четири години целосна војна во Украина, руските ракети и беспилотни летала често погодувале цивилни области. Руските власти одбиле да соработуваат со истрагата на ОН. Авторите рекоа дека сакале да ги истражат и руските извештаи за украински напади со беспилотни летала врз цивилни цели во областите окупирани од Русија, но не можеле да го сторат тоа поради недостаток на ангажман од Москва.

„Руската Федерација продолжи да не ја признава Комисијата и 35 писмени барања за пристап, информации и состаноци останаа неодговорени“, се вели во извештајот.