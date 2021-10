Закани по живот за активистката што јавно укажа на шверц со лавови во земјата

Активистката за правата на животните Тина Мицковска, објави дека добива закани по нејзиниот живот откако јавно го обелодени случајот со фотографиите од лавчето Симба и повика на одговорност.

Таа на нејзиниот профил на Фејсбук објави дека стравува за нејзиниот живот, но нема да се откаже од борбата да се расветли случајот со малите лавчиња.

Сепак и покрај бројните прашања, Министерството за внатрешни работи сè уште молчи за случајот со лавчето кое се појави на социјалните мрежи фотографирано како го возат во скапи автомобили и го шетаат по луксузни вили и хотели.

Од МВР треба да откријат како ова лавче е влезено во земјата, кој и каде го фотографирал и објавил на социјалните мрежи.

Инаку, шверцот со егзотични животни во земјава не е непозната појава за институциите.

Од Царинската управа велат дека царинските службеници во повеќе наврати имаат спречен шверц на диви и егзотични животни. Истите биле запленувани при обид да бидат нелегално внесени во државава. Против сторителите биле поведени соодветни пријави со цел животните да добијат соодветни услови за живот и биле дадени на згрижување во Зоолошката градина.

Тие дополнително објаснија дека увозот на вакво егзотично животно воопшто не е едноставна процедура.

Во одговор на нашите прашања од Царинската управа велат дека за промет со загрозени и заштитени диви животни потребно е да се приложи соодветен документ односно дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање, дозвола која мора да се добие однапред.

Односно, како што посочуваат конкретно, за увоз на лавови е потребно:

Инаку, познат е случајот на лавот Џони кој во 2019 година од Албанија преку алтернативни патишта пристигна во Косово и оттогаш е затворен во кафез во тамошен ресторан.

Пред осум месеци известувачот за Косово во Европскиот парламент, Виола фон Крамон побара трансферот на лавот од косовскиот ресторан „Маја е зез“ да се изврши што е можно побрзо.

🦁A lion has been held illegally in a small cage in #Kosovo. @VIERPFOTEN has arranged to move him to a sanctuary, but the ministries of Kosovo and #Albania has not authorised his transport. I urge the ministries to act immediately! my full statement here https://t.co/FhAhPJM7oG pic.twitter.com/eNAgD8RdUj

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) February 8, 2021