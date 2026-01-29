Заканата од војна меѓу САД и Иран се чини дека се приближува откако Доналд Трамп му рече на Техеран дека времето истекува и дека огромна американска армада брзо се движи кон земјата со голема моќ, ентузијазам и цел. Пишувајќи на социјалните медиуми, американскиот претседател во средата рече дека флотата предводена од носачот на авиони УСС Абрахам Линколн е поголема од онаа испратена во Венецуела пред отстранувањето на Николас Мадуро претходно овој месец и е подготвена брзо да ги исполни своите мисии со брзина и насилство доколку е потребно.

Трамп рече: „Се надевам дека Иран брзо ќе дојде на масата и ќе преговара за фер и правичен договор – без нуклеарно оружје, договор што е добар за сите страни. Времето истекува, тоа е навистина од суштинско значење!“

„Како што му реков на Иран еднаш претходно, направете договор! Тие не го сторија тоа, и имаше „Операција полноќен чекан“, големо уништување на Иран. Следниот напад ќе биде многу полош! Не дозволувај тоа да се случи повторно.“

Тоа беше најочигледната индикација досега од Трамп дека има намера веднаш да изврши некаков вид воен напад ако Иран одбие да преговара за договор за иднината на својата нуклеарна програма. Објавата, исто така, одразува извонредна промена во наведеното образложение на Белата куќа за испраќање ударна група носачи на авиони во регионот, отстапувајќи од гневот поради смртта на демонстрантите кон судбината на нуклеарната програма на Техеран.

Трамп ги повика Иранците да продолжат да протестираат претходно овој месец, велејќи им дека помошта е на пат, но подоцна се повлече со образложение дека убиствата престанаа. Постојат шпекулации дека тој всушност се воздржал затоа што немал доволно воени средства во областа, земјите од Заливот повикаа на воздржаност, а Израел советуваше дека му е потребно повеќе време да се подготви за веројатни одмазди од Иран.

Активистите велат дека повеќе од 30.000 луѓе се убиени за време на неодамнешните немири. Американскиот државен секретар, Марко Рубио, во среда му рече на Сенатот дека илјадници се убиени и рече дека иранската влада е веројатно послаба отколку што била кога било од револуцијата во 1979 година.

Иранските ракети и беспилотни летала сè уште би можеле да претставуваат закана за американскиот персонал во регионот, додаде тој.

„Околу 30.000 американски воени лица беа во дофат на низа илјадници ирански еднонасочни беспилотни летала и ирански балистички ракети со краток дострел што го загрозуваат присуството на нашите трупи“, рече Рубио. „Мораме да имаме доволно персонал во регионот… за да се одбраниме од таа можност“.

Трамп, исто така, ќе ја задржи превентивната одбранбена опција за напад врз Иран доколку има индикации дека планира напад врз американските трупи, рече тој. „Тие сигурно имаат можност бидејќи собрале илјадници и илјадници балистички ракети што ги изградиле“.

Европските дипломати очекуваа криза да се развие во текот на викендот и открија знаци на израелска нервоза околу обемот на можни ирански одмазди.

Во објава на социјалните мрежи напишана на хебрејски јазик, Али Шамкани, висок советник на врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, рече: „Секоја воена акција од страна на Америка, од кој било извор и на кое било ниво, ќе се смета за почеток на војна, а одговорот ќе биде непосреден, сеопфатен и без преседан, насочен кон агресорот, во срцето на Тел Авив и кон сите негови поддржувачи“.

Земјите од Персискиот Залив и Турција разговараа со двете страни, обидувајќи се да најдат заедничка основа меѓу Иран и САД, но Техеран изјави дека нема да преговара под принуда или со предуслови.

Специјалниот претставник на Трамп, Стив Виткоф, на Светскиот економски форум во Давос изјави дека треба да се постигне договор со Иран. Тој изјави: „Очигледно, договорот има врска со ракети. Има врска со збогатување. Има врска со полномошници од недржавни актери. Има врска со залихите на нуклеарен материјал на Иран“.

Во последните денови стана јасно дека Трамп е заинтересиран да ги ограничи не само остатоците од веќе разрушената нуклеарна програма на Иран, туку и неговата способност да испукува ракети со долг дострел, што отсекогаш се сметало за централен дел од иранската воена проекција. Во последните недели, Трамп, исто така, предложи Хамнеи да ја напушти светската сцена, барање што Иран ќе го отфрли.