Загадениот воздух, топлотните бранови и сушите се најголемите климатски закани за децата во Македонија, покажува новиот глобален извештај на УНИЦЕФ. Промените кои се последица на климатските промени веќе предизвикуваат ризици за здравјето, развојот и благосостојбата на децата. Околу три четвртини од нив се засегнати од суши (73 проценти), речиси девет од десет деца се изложени на топлотни бранови (87 проценти) и речиси сите деца (99,9 проценти) се изложени на штетно загадување на воздухот.

„Децата во С. Македонија растат во клима која се менува, каде што екстремната топлина, сушите и загадениот воздух, за жал, се дел од секојдневниот живот. Земјата има воведено важни мерки за заштита на децата, но климатските притисоци растат и нивното штетно влијание врз детското здравје, образование и благосостојба треба итно да се намали, “ рече Лесли Милер, претставничка на УНИЦЕФ.

Во извештајот се истакнува дека поголемиот дел деца во Македонија се изложени на повеќе климатски закани истовремено, со што се зголемува ризикот од повеќекратна штета по нивното здравје, учење и целокупен развој. И покрај напорите за намалување на ранливоста на децата, во системот и понатаму има недостатоци, особено во опфатот со социјална заштита, па така децата од најзагрозените семејства се во најголем ризик од климатски шокови.

„УНИЦЕФ повикува на итна климатска акција во Северна Македонија што ќе се фокусира на децата, бидејќи тиеа се несразмерно поранливи на климатски ризици и затоа мора да им се даде приоритет во политиките за справување со климатските промени. Потребни се континуирани активности за дополнително да се намалат штетните емисии и да се реши загадувањето на воздухот, да се зајакнат здравствените, образовните и системите за социјална заштита и нивната отпорност на климатски шокови, а децата и младите да се охрабрат и да се подготват за учество во решавањето на климатската криза и во процесите на донесување одлуки што ја обликуваат нивната иднина, рече Милер.