сре, 29 октомври, 2025

За успешно зачувување на природата државата мора итно да донесе нов европски закон и државно финансирање за националните паркови

Потребна и трансформација на институционалната поставеност и формирање на Завод за природа

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Еко свест

Донесување на нов европски закон за природа и обезбедување државни финансии за националните паркови и заштитените подрачја се основните предуслови за вистинско зачувување на природното наследство во земјата. Ова е главниот заклучок од Меѓународната конференција за природа, која се одржа во Скопје под мотото „Политиките за природа како основа за заштита“.

Државата мора итно да го донесе долгонајавуваниот закон за природа кој е усогласен со европската регулатива и кој ќе одговори на препораките од меѓународните чинители, но и ќе постави нови стандарди за заштита. Учесниците на конференцијата нагласија дека е потребна и трансформација на институционалната поставеност и формирање на Завод за природа, но и обезбедувањето на буџетски финансии за природата кои ќе ги поддржат управителите со заштитени подрачја и ќе овозможат нивна одржливост на долг рок.

„Не станува збор дали ќе постигнеме заштита на клучните живеалишта и видови – прашањето е како“, истакна Марта Медлинска од Секретаријатот на Бернската конвенција, каде веќе 11 години е отворен случајот за изградбата на хидроцентралите во Националниот парк Маврово. За овој случај Конвенцијата донесе низа препораки кои треба да се исполнат за случајот да се затвори. Меѓу кои и итно репрогласување на Националниот парк Маврово и воведување забрана за изградба на хидроцентрали во заштитените подрачја.

Македонските национални паркови се соочуваат со бројни предизвици со обезбедување капацитети и стручнен кадар, со преклопување на надлежностите и неможноста да делуваат автономно поради недостиг од соодветни надлежности. Решението за сето ова го гледаат во едноставен и јасен закон кој лесно ќе се спроведува и ќе им даде ветар во грб во нивните заложби за одржливо управување со подрачјата. За успешно функционирање на заштитените подрачја, државата мора да обезбеди финансирање за природата од буџетот со кое ќе ги поддржи управителите, ќе овозможат нивна одржливост на долг рок и влез на донаторски средства.

Пример за ваков механизам е Prespa Ohrid Nature Trust како донатор кој финансиски ги поддржува подрачјата кои имаат солидни планови за управување и основни административни и стручни капацитети за раководење со природното наследство. Но, без исполнување на овие услови, финансиите не можат да се доделат.

На Конференцијата, во организација на Еко свест присуствуваа претставници на Бернската конвенција, Меѓународната унија за зачувување на природата (IUCN), странски донатори, како и претставници на Министерството за животна средина и други национални институции.

ПОВРЗАНО

Ctrl - Z

Овој викенд во Охрид ќе се одржи Втората интердисциплинарна студентска конференција во организација на УСС УКИМ

Овој викенд, Охрид повторно ќе биде центар на младинската енергија, знаење и инспирација каде ќе се одржи Втората Интердисциплинарна студентска конференција, во организација на Универзитетското...
Повеќе
Ctrl - Z

Скопје ќе биде домаќин на второто издание на интернационалната IT конференција „What The Stack“

Скопје повторно станува регионален центар за технолошка инспирација и знаење со тоа што на 20 септември, во Младинскиот културен центар (МКЦ), ќе се одржи...
Повеќе

Најнови

Балкан

САД ги укина санкциите против Милорад Додик и Жељка Цвијановиќ

Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД ги отстрани Милорад Додик, претседателот на Алијансата на независни социјалдемократи, како и Жељка Цвијановиќ, членка на Претседателството на...
Повеќе
Македонија

За успешно зачувување на природата државата мора итно да донесе нов европски закон и државно финансирање за националните паркови

Донесување на нов европски закон за природа и обезбедување државни финансии за националните паркови и заштитените подрачја се основните предуслови за вистинско зачувување на природното наследство во земјата. Ова е главниот...
Повеќе
Македонија

Директорот на „Комунална хигиена“ си поднесе оставка

Директорот на ЈП „Комунална хигиена Скопје“, Сабахадин Рустеми, кој е во притвор поради несобирањето на отпадот, поднел оставка од функцијата. Неговиот адвокат, Асмир Алиспахиќ, изјави дека Рустеми се повлекол од морални...
Повеќе
Главна секција

Очекувани критични настани кои веројатно ќе поттикнат дезинформациски наративи во ноември 2025 г., идентификувани во текот на октомври

Дезинформациите сè уште претставуваат доминантен предизвик во Западен Балкан: штетните кампањи, насочени кон клучни настани, имаат цел да ги продлабочат поделбите, да ја поткопаат довербата во демократските институции и да ја...
Повеќе

САД ги укина санкциите против Милорад Додик и Жељка Цвијановиќ

Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД ги отстрани Милорад Додик, претседателот на Алијансата на независни социјалдемократи, како и Жељка Цвијановиќ, членка на...

За успешно зачувување на природата државата мора итно да донесе нов европски закон и државно финансирање за националните паркови

Директорот на „Комунална хигиена“ си поднесе оставка

Очекувани критични настани кои веројатно ќе поттикнат дезинформациски наративи во ноември 2025 г., идентификувани во текот на октомври

Фондацијата Метаморфозис го претстави својот „Дезинфо радар“ на Форумот за мир во Париз 2025

Момче од Гостивар ја малтретирало својата 16-годишна девојка

Фестивалот Егзит најави светска турнеја идната година, во Македонија ќе дојде во јуни

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

САД ги укина санкциите против Милорад Додик и Жељка Цвијановиќ

Директорот на „Комунална хигиена“ си поднесе оставка

Очекувани критични настани кои веројатно ќе поттикнат дезинформациски наративи во ноември 2025 г., идентификувани во текот на октомври