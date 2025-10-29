За успешно зачувување на природата државата мора итно да донесе нов европски закон и државно финансирање за националните паркови

Донесување на нов европски закон за природа и обезбедување државни финансии за националните паркови и заштитените подрачја се основните предуслови за вистинско зачувување на природното наследство во земјата. Ова е главниот заклучок од Меѓународната конференција за природа, која се одржа во Скопје под мотото „Политиките за природа како основа за заштита“.

Државата мора итно да го донесе долгонајавуваниот закон за природа кој е усогласен со европската регулатива и кој ќе одговори на препораките од меѓународните чинители, но и ќе постави нови стандарди за заштита. Учесниците на конференцијата нагласија дека е потребна и трансформација на институционалната поставеност и формирање на Завод за природа, но и обезбедувањето на буџетски финансии за природата кои ќе ги поддржат управителите со заштитени подрачја и ќе овозможат нивна одржливост на долг рок.

„Не станува збор дали ќе постигнеме заштита на клучните живеалишта и видови – прашањето е како“, истакна Марта Медлинска од Секретаријатот на Бернската конвенција, каде веќе 11 години е отворен случајот за изградбата на хидроцентралите во Националниот парк Маврово. За овој случај Конвенцијата донесе низа препораки кои треба да се исполнат за случајот да се затвори. Меѓу кои и итно репрогласување на Националниот парк Маврово и воведување забрана за изградба на хидроцентрали во заштитените подрачја.

Македонските национални паркови се соочуваат со бројни предизвици со обезбедување капацитети и стручнен кадар, со преклопување на надлежностите и неможноста да делуваат автономно поради недостиг од соодветни надлежности. Решението за сето ова го гледаат во едноставен и јасен закон кој лесно ќе се спроведува и ќе им даде ветар во грб во нивните заложби за одржливо управување со подрачјата. За успешно функционирање на заштитените подрачја, државата мора да обезбеди финансирање за природата од буџетот со кое ќе ги поддржи управителите, ќе овозможат нивна одржливост на долг рок и влез на донаторски средства.

Пример за ваков механизам е Prespa Ohrid Nature Trust како донатор кој финансиски ги поддржува подрачјата кои имаат солидни планови за управување и основни административни и стручни капацитети за раководење со природното наследство. Но, без исполнување на овие услови, финансиите не можат да се доделат.

На Конференцијата, во организација на Еко свест присуствуваа претставници на Бернската конвенција, Меѓународната унија за зачувување на природата (IUCN), странски донатори, како и претставници на Министерството за животна средина и други национални институции.