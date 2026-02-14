Американскиот претседател Доналд Трамп во петокот ја прифати потенцијалната промена на режимот во Иран и изјави дека огромна моќ наскоро ќе биде на Блискиот Исток, бидејќи Пентагон испрати втор носач на авиони во регионот.

Воените потези и острите зборови на Трамп доаѓаат дури и кога Вашингтон и Техеран се обидуваат да ја оживеат дипломатијата околу долготрајниот нуклеарен спор на Техеран со Западот.

Извор информиран за ова прашање изјави за Ројтерс дека американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер ќе одржат преговори со Иран во вторник во Женева, а претставници од Оман ќе дејствуваат како медијатори. Изворот рече дека Виткоф и Кушнер ќе се сретнат и со претставници од Русија и Украина во вторник во Женева, во рамките на напорите на САД да се стави крај на војната во Украина.

На прашањето дали сака промена на режимот во Иран, Трамп одговори дека „се чини дека тоа би било најдоброто нешто што може да се случи“. Тој одби да сподели кој сака да го преземе Иран, но рече дека „има луѓе“.

„47 години тие разговараат и разговараат и разговараат“, рече Трамп по воениот настан во Форт Браг, Северна Каролина. „Во меѓувреме, изгубивме многу животи додека тие зборуваат. Откинати нозе, откинати раце, откинати лица. Продолжуваме веќе долго време.“

Вашингтон сака нуклеарните разговори со Иран да ги опфатат и балистичките ракети на земјата, поддршката за вооружените групи низ регионот и третманот на иранскиот народ. Иран изјави дека е подготвен да разговара за ограничувањата на својата нуклеарна програма во замена за укинување на санкциите, но ја отфрли можноста за поврзување на прашањето со ракетите.

Трамп се закани со напади врз Иран ако не се постигне договор, додека Техеран вети дека ќе возврати, поттикнувајќи страв од поширока војна додека САД собираат сили на Блискиот Исток. САД ги таргетираа нуклеарните објекти на Иран во нападите минатата година.

Кога го прашаа што останало да се насочи кон нуклеарните постројки, Трамп рече „прашина“. Тој додаде: „Ако го направиме тоа, тоа би било најмалку од мисијата, но веројатно ќе го зграпчиме она што ќе остане.“

Американските претставници го опишаа сложениот процес на преместување на воени средства. Носачот на авиони „Џералд Р. Форд“ ќе се придружи на носачот на авиони „Абрахам Линколн“, неколку разорувачи со наведувани ракети, борбени авиони и авиони за надзор кои беа преместени на Блискиот Исток во последните недели.

„Џералд Р. Форд“, најновиот и најголемиот носач на авиони во САД, оперира во Карибите со своите бродови за придружба и учествуваше во операции во Венецуела претходно оваа година.

На прашањето порано во петокот зошто втор носач на авиони се упатува кон Блискиот Исток, Трамп рече: „Во случај да не постигнеме договор, ќе ни треба… ако ни треба, ќе го имаме подготвено“.

Еден од службениците, кој зборуваше под услов да остане анонимен, рече дека на носачот ќе му треба најмалку една недела за да стигне до Блискиот Исток.

Соединетите Американски Држави имаа два носачи на авиони во областа минатата година, кога извршија напади врз иранските нуклеарни објекти во јуни.

Со само 11 носачи на авиони во арсеналот на американската војска, тие се оскуден ресурс и нивните распореди обично се одредуваат многу однапред.

Во соопштението, Јужната команда на САД, која ги надгледува воените операции на САД во Латинска Америка, изјави дека ќе продолжи да биде фокусирана на борба против нелегалните активности и малигните актери на западната хемисфера.