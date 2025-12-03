СДСМ соопшти дека ќе ја повика главната европска обвинителка, Лаура Ковеши директно да се запознае со, како што наведуваат, малверзациите што ги прави ДПМНЕ со европските фондови, меѓу кои и ИПАРД-програмата.

„Не сакаме државата да остане без финансиска поддршка поради злоупотребите на ВМРО-ДПМНЕ. Немаме доверба во нашите институции, прво затоа што врз нив секојдневно се врши притисок од страна на Мицкоски, а второ затоа што власта прави се за да ги заштити своите од прогон“, се наведува во реакцијата на партијата.

Од СДСМ потсетуваат дека директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој е уапсен под сомнение за корупција поврзана со европските пари, поради што, како што велат, чувствуваат должност да ја информираат јавноста и Европското јавно обвинителство (EPPO).

„Ова не е темен вилает на ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски за да си играат со судбината на Македонија и да ги крадат граѓаните“, стои во соопштението.

Ковеши како прв човек на EPPO е надлежна за истраги поврзани со злоупотреби на ИПАРД-фондовите и другите финансиски инструменти на ЕУ. EPPO, независно тело основано во 2017 година и оперативно од 2021, има задача да истражува, гони и води постапки за измами, корупција и други дела што ги загрозуваат финансиските интереси на Европската унија.