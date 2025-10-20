За само седум минути крадци грабнале „непроценливи“ скапоцени камења од Лувр

Вратите на најголемиот музеј во светот беа отворени за јавноста само 30 минути кога двајца крадци беа качени на балкон на вториот кат на јужната страна од зградата. Скриени со лицата, тие се возеа на monte-meubles, електрична скала монтирана на камион што е честа глетка на улиците на Париз, каде што се користи за пренесување гломазен мебел низ прозорците на становите, пренесува Њујорк Тајс.

Откако стигнале таму, тие користеа брусилки за да скршат прозорец, активирајќи ги безбедносните аларми и упаднаа во позлатената Галерија д’Аполон на Музејот Лувр, каде што се чува ценета колекција кралски скапоцености и крунски дијаманти во низа кутии.

Таму тие скршиле две кутии, вклучиле аларми и грабнале осум скапоцени предмети, вклучувајќи кралска ѓердан од сафир, кралска ѓердан од смарагд и нејзините соодветни обетки, и дијадема што ја носела царицата Евгенија, сопругата на Наполеон III, владетел на Франција од 19 век.

Крадците се вратија по скалите до патот покрај Сена и избегаа со двајца членови на нивниот тим на моторни скутери. Вкупно, тоа траеше не повеќе од седум минути.

Тоа беше најдрската – и можеби најскапата – кражба некогаш изведена во Лувр, кој ги сместува најценетите уметнички колекции во земјата. Француските политичари јавно жалеа за загубата и ги нападнаа оние што ги сметаа за одговорни, гласно барајќи да знаат како такво нешто може да се случи во најпознатиот музеј во светот во 9:30 часот во недела наутро.

„Изгледа како сценарио од филм или телевизиска серија“, рече Ариел Веил, градоначалник на центарот на Париз, каде што се наоѓа Лувр.

Не само што се случи сред бел ден, додека музејот беше отворен, истакна г-дин Веил, туку крадците си заминаа со некои од нацистите.

„Тоа се највредните работи – не само од материјална гледна точка, туку и од симболична“, рече тој во едно интервју.

Претседателот Емануел Макрон во порака на социјалните мрежи рече дека кражбата е „напад врз наследството што го цениме затоа што е наша историја“.

Потоа тој даде завет: „Ќе ги вратиме делата, а сторителите ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Се прави сè, насекаде, за да се постигне ова“.

Канцеларијата на парискиот обвинител соопшти дека отворила истрага.

Властите соопштија дека истражителите ги испитуваат доказите што вклучуваат предмети напуштени од крадците и снимки од безбедносни камери. „Тоа е голем грабеж“, изјави министерот за внатрешни работи Лоран Нуњез на радиото Франс Интер во недела наутро.

До минатата недела, г-дин Нуњез беше началник на париската полиција и рече дека грабежот носел обележја на тим ветерани криминалци, со оглед на неговата прецизност и брзина.

Во моментот на провалата, музејот веќе бил полн со посетители. Петмина членови на музејот биле или во или во близина на позлатената галерија Аполо. Следејќи го безбедносниот протокол на Лувр, тие контактирале со полицијата, „давајќи приоритет на заштитата на луѓето“, според соопштението на француското Министерство за култура.

Никој не бил повреден, соопшти министерството, иако канцеларијата на парискиот обвинител соопшти дека персоналот бил заканет од крадците.

Во брзањето да си заминат, крадците испуштиле круна направена за царицата Евгенија да ја носи за време на Универзалната изложба во Париз во 1855 година. На неа има осум златни орли, 1.354 дијаманти, 1.136 дијаманти со розова боја и 56 смарагди. Канцеларијата на парискиот обвинител во соопштението изјави дека и втор скапоцен камен бил „изгубен или напуштен за време на бегството на сторителите“, но не кажа за што станува збор.