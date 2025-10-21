За прв пат кај нас изведена операција на мозок со систем за стереотаксија

Минатата недела на Клиниката за неврохирургија, за првпат беше изведена операција на мозок со помош на системот за стереотаксија (framed stereotactic brain biopsy), соопштија во Министерството за здравство.

На операцијата претходеле подготовки со тим на експерти од Бразил, предводени од проф. Маноел Јакобсен Теишеира од Универзитетот Сао Паоло, како и инженерот Антонио Мартос Калво. Работниот тим што ја извел оваа значајна интервенција се состои од д-р Роберт Шумковски, д-р Ивица Коцевски, д-р Љуљзим Агаи (неврохирурзи) и д-р Радмила Панговска (анестезиолог).

„Оваа постапка нуди во иднина исклучителни можности за развој на функционалната неврохирургија и лекувањето на разните невро-дегенеративни заболувања, поради кои нашите пациенти согласно досегашната пракса се упатува на лекување во странство, појаснува директорот на Клиниката за неврохирургија, кој е дел од тимот, д-р Љуљзим Агаи.

Министерот Азир Алиу кажа дека станувало збор за минимално инвазивна постапка која се изведува со помош на рамка што се поставува врз главата на пациентот.

„Со помош на посебни тридимензионални пресметувања се планира точната локација на интервенцијата во внатрешноста на главата и се зема материјал за анализа“, вели Алиу.

Од Министерството за здравство изразуваат благодарност до тимот од неврохируршките сали и од одделот за континуираната подршка во тек на работниот процес, како и до Клиниката за радиологија за безрезервната и трпеливата подршка во процесот на организација на работниот процес.