Не знам кој извештај сте го читале од известувачот Томас Вајц, напротив извештајот што го имам слушнато јас е комплетен антипод од вашите прашања. Вака одговори премиерот Христијан Мицкоски на поставено новинарско прашање, да ја искоментира изјавата за европратеникот и известувач за Македонија во Европскиот парламент, Томас Вајц, според кој земјава не постигнала никаков напредок во реформите во последната година.

„За жал, засега не гледам дека се преземени потребните реформи. Во овој момент не гледам политичка волја од страна на Владата да се ангажира сериозно, посебно кога станува збор за владеењето на правото и независноста на судството. Ако Северна Македонија не ги спроведе потребните реформи, 47. милиони евра нема да одат кај неа, туку кај соседните земји“, рече Вајц во интервјуто за „Еурњуз.бг“.

Во интервјуто, прашан за тоа, кои се главните реформи кои треба Македонија да ги спроведе за да постигне напредок во преговорите за пристапување кон ЕУ, Вајц изјави: