Според Државниот завод за статистика, стапката на смртност кај доенчиња за 2024 година изнесувала 1,2 умрени доенчиња на 1000 живородени деца, а стапката на смртност кај доенчиња во 2013 година изнесувала 10,2 умрени доенчиња на 1000 живородени, информираат во Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) по повод Светскиот ден на предвременото породување.

„Во дадениот период бележиме позитивен тренд на намалување на доенечката смртност. Предвременото породување е сериозен глобален и национален здравствен предизвик, со значајно влијание врз преживувањето и здравјето на новороденчињата. И покрај тоа што Македонија, како и голем дел од земјите во светот, се соочува со различни фактори кои го зголемуваат ризикот од предвремени раѓања, во последната деценија се забележува јасен позитивен тренд во намалувањето на доенечката смртност“, наведено е во соопштението на ИЈЗ.

Намалената смртност се припишува на подобрената здравствена грижа, пристапот до медицински услуги и неонаталната поддршка.

„Овој напредок треба дополнително да се зајакне преку континуирани инвестиции во перинаталната и неонаталната нега, рана детекција на ризици, унапредување на болничките капацитети и обезбедување поддршка за семејствата“, се наведува во соопштението на ИЈЗ.

На светско ниво, односно според податоците на Светската здравствена организација (СЗО), едно од десет бебиња се раѓаат предвремено. Според податоците на СЗО, се проценува дека 13,4 милиони бебиња се родени предвреме во 2020 година (пред 37 комплетирани недели од бременоста). Компликациите при предвремено породување се водечка причина за смрт кај деца под 5 години, одговорни за приближно 900.000 смртни случаи во 2019 година.