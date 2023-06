За да се смири состојбата, во северно Косово треба да се одржат нови локални избори

Имаме три јасни барања – одржување на нови локални избори во северно Косово сега, осигурување на учеството на Србите на овие избори и започнување на работите за воспоставување на Заедницата на српски општини во рамките на дијалогот потпомогнат од ЕУ. Ова е пораката што преку Твитер ја испрати високиот претставник за надворешна и безбедносна политика на ЕУ Жозеп Борел по средбата која што ја имаше со српскиот претседател Александар Вучиќ и косовската претседателка Вјоса Османи.

We have 3 clear requests:

– new local elections now

– ensuring the participation of Kosovo Serbs

– start the work to establish the Association of Serbian Majority Municipalities w/in EU-facilitated Dialogue

Failure to do so, will have serious consequences for our relations. pic.twitter.com/xT4n0oPymK

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 1, 2023