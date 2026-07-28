Аднинистративен трошок од вкупно 16.588 денари, е сумата која пред две години општинарите во Гостивар требало да ја платат на Јавното претпријатие за државни патишта за да им биде одобрено барањето за водоводна мрежа, покажува јавната преписка меѓу ЈП Комуналец Гостивар и ЈП за државни патишта. Неисплатата значела блокада на постапката, за која е чудо како две години никој не нашол за сходно да реагира. Ако општина Гостивар ја платела фактурата на ЈПДП можело да се избегне труењето на 5.000 лица во Гостивар.

Од ЈП Комуналец Гостивар преку соопштение вчера тврдеа дека за целосно оперативно поврзување нановиот водоводен систем останало да се изведат работи на околу 600 метри од трасата но за тоа била неопходна согласност од ЈП за државни патишта. Иако барањето за согласност било поднесено пред околу две години, таа сè уште не е издадена.

Според ЈП за државни патишта, точно било дека во февруари 2024 година општина Гостивар доставила Барање за водоводна мрежа, за што од ЈПДП спремиле фактура уште кон крајот на април 2024 година. Таа фактура, изнесувала 16.588 денари кои општина Гостивар требало да ги плати и тоа била причината поради коа не е реализирано одобрувањето.

„Потоа, во март 2024 година општина Готстивар има доставено Барање за цевковод за водоснабдување, за кое е изготвен записник од надзорен орган на ЈПДП, но општината во врска со ова барање до ЈППД нема доставено техничка документација за добивање на дозвола“, пишува во реакцијата од Јавното претпријатие за државни патишта.

Од почетокот на оваа година, додаваат во ЈППД, управните постапки што ги води претпријатието биле целосно електронски и оттогаш досега немаат добиено никакво барање за водовод од општина Гостивар.

Во врска со ова вчера реагираше и микробиологот, проф. д-р Никола Пановски на својот Фејсбук профил.

„ЈП Комуналец веќе две години не ја платиле фактурата за оваа услуга во износ од 16.500 денари. Во овој период се сменила и централната и локалната власт. Заклучувам – за 250 евра, закочен е проектот од 7 милиони евра, а епидемијата ќе беше избегната, Гостивар ќе имаше чиста вода под притисок. За 250 бирократски евра, страда цел град, илјадници судбини, а трошоците се многу поголеми од 7 милиони евра. Неверојатно, но вистинито“, напиша Пановски.

Инаку, на 17 јули, Агенцијата за храна и ветеринарство издаде забрана за пиење на водата во Гостивар бидејќи беше откриена пумпа која директно вбризгува отпадни води во водоводниот систем. Инспекторите на АХВ излегле на терен заедно со полицијата по зголемен број на пријави од граѓаните за стомачни тегоби.

Неколку дена подоцна директорката на ЈП Комуналец од Гостивар и уште двајца вработени беа приведени и против нив беше започната истрага за загадување на водата во Гостивар. Тие се сомничат дека со штетна матeрија ја направиле неупотреблива водата за пиење во преливната комора на системот кој ја снабдува со вода општина Гостивар и дел од околните села. Тројцата осомничени на 25 јуни дале налози на вработени во претпријатието да постават три потопни пумпи во канал со површинска вода со штетни материи во близина на преливната комора со вода за пиење за да го тестираат притисокот на водата.

АХВ земаа примероци од водата, и иако беа готови резултатите од анализите на земените мостри, Владата и Обвинителството не ги објавија јавно веднаш. На инсистирање на новинарите, на 20 јули, Јавното обвинителство ги објави резултатите според кои водата во Гостивар била екстремно загадена и не требало да се употребува за ништо. Во водата биле откриени „колиформни бактерии од 2419,6 cfu/100 мл наспроти максимално дозволените 50 cfu/100 мл, а во примероците земени од каптиран извор е констатирано дека водата има зголемен број на аеробни мезофилни бактерски колонии како и наод на колиформни бактерии каде во референции треба да има 0 cfu/100 мл додека во водата се пронајдени 39 cfu/100 мл“. Станува збор за екстремно големо количество фекалии во водата за пиење.

Секојдневно стотици лица од Гостивар бараат лекарска помош поради стомачни тегоби. Вчера министерот за внатрешни работи Панче Тошковски објави дека е обезбедена техничка вода во градот, а ќе биде потребно да помине подолг период за обезбедување на вода за пиење преку водоводниот систем.