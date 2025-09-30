World of Warcraft 2 на повидок – или не?

Јутуберот Sodapoppin промовираше видео од Preach Gaming на со кое се согласува со индикациите дека следно нешто од Близард ќе биде World of Warcraft 2 - што се случи пред три месеци и ова е видеото што ги сублимира мислењата зошто е тоа многу веројатно

Целиот овој „хајп“ за идејата за World of Warcraft 2 е предизвикан од видеа и монтажи направени со Unreal Engine 5 за тоа како би можела да изгледа WoW 2 во стил на следново видео.

Јутуберот Sodapoppin промовираше видео од Preach Gaming на со кое се согласува со индикациите дека следно нешто од Близард ќе биде World of Warcraft 2 – што се случи пред три месеци и ова е видеото што ги сублимира мислењата зошто е тоа многу веројатно.

Но пред два дена излезе видео на јутуб каналот Preach Gaming насловено: „Во право бев за WoW 2“ – неофицијално и со шпекулации и непотврдено, но сепак индикативно по најново интервју со претставници на Близард.

Додека најрелевантниот и најгледаниот јутубер не само за видео игри туку и општо на Jутјуб уште пред 4 години даде мислење на темава за излегување на World of Warcraft 2 дека Близард за WoW имаат груб, неисполиран и нередовен квалитет, но тоа не ја успорува играта во правењето профит.

Дури има и иронична шега од Асмонголд на почеток на прегледувања на тоа како може WoW 2 да изгледа -уште пред една година – каде во почетокот вели:

“Еве како ќе изгледа WoW -за 700 години од сега” во следново видео:

Нормално и покрај шегите на Асмонголд -тој е најреален од сите тројца јутубери застaпени на оваа тема. Сите -и јутуберите и играчите би сакале да изгледа играта како обработките од Unreal Engine 5 и дури и дел од видеата направени-генерирани со Вештачка Интелигенција.

Но реално сите многу добро знаат дека WoW ќе трае каква што е додека не се „измолзи и последната пара што може од играчите ширум светот“ и серверите ќе работат и ќе бидат одржувани со години нанапред ако за тоа има можности, сепак според Асмонголд Близард има толку многу инвестирано во веќе постоечкиот модел што тешко би го напуштиле- туку полека ќе го надградуваат. Иако и самиот вели “Зошто WoW сега не изгледа вака” -алудирајќи на видеата со графички надградби.

Голема е веројатноста дека исто како што флиперските игри станаа достапни и бесплатни преку емулаторот Маме32 и World of Warcraft да стане бесплатна и достапна после одредено (долго) време како драстично застарена игра, но тоа време е се’ уште далеку -особено поради тоа што се апдејтира играта и аниме арт стилот и атмосферата се се’ уште чудно имерсивни, дури и луѓе се чудат на ефектот што World of Warcraft го има на играчи -односно заразноста на играта каде може да се сретнат рандом коментари на јутуб од типот на “незнам дали е сублиминално или што и да е” за тоа колку играта знае да ги „опседнува“ играчите долгорочно и да ги задржи и враќа во играта.

Гејмерите и другите фирми веќе експериментираат со адаптирањето на различен хардвер компатибилен со програми -да биде играњето на WoW како на “гемче” како во следново видео:

Исто така технолошките можности во моментов дозволуваат адаптирање и играње на World of Warcraft на Гејмпад наречен Heroic Gamepad Invidia GeForce што претерано потсетува на адаптација на обичен стандарден помодерен мобилен телефон -иако официјално не е адаптирана целосно ниту па се смета за игра на мобилен телефон:

За World of Warcraft имаме голем број написи што може да ги прочитате на следниот линк. А каква ќе биде иднината на World of Warcraft и дали воопшто ќе има World of Warcraft 2 останува времето да покаже.