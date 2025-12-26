Играта Where Winds Meet направи и продолжува да прави револуција во мрежните игри особено во категоријата на Масивните Мултиплејер игри. Популарноста на играта драстично расте, но има голем фактор на имерсија – и веќе го освои целосното внимание на милиони гејмери ширум светот.

Играта внесува толку нови решенија и разноликост на различни категории на новитети и начини на играње што и PvE и PvP содржините се одлични, а играчите си ја играат играта на свој начин – правејќи активности што во моментот им се најзабавни или корисни за целосно напредување во играта. Следното видео го објаснува импактот на оваа игра која го револуционаризира сфаќањето каква треба да биде една мрежна игра.

Имплементирани се толку добри фактори и карактеристики што ги надминува и претходните Single Player игри, а што се однесува до графиката -на максимум графика природата и пејсажите изгледаат прекрасно. Воедно патувањето и free roam низ оваа игра се смета за најдоброто истражување на мапа во било која игра -подобро и од Асасинс Крид серијалот. Играта може да се игра соло, co-op или како ММО и се што ќе добиете и постигнете во играта -ако ви е врзан акаунтот со главниот сајт -дека најчесто се игра преку Steam -е пренесено целосно и во верзијата за мобилни телефони што излезе неодамна. Исто како што е случајот со Diablo Immortal каде истиот лик може да го играте и на компјутер и на мобилен телефон.

Варитетот на активности што може да се прават во играта се многу, основното играње на Main Quest приказната е забавно и изненадувачки добро се презентирани повеќе приказни одеднаш не само една.-во секој случај „играта има добра приказна“.- но и еден тон секакви други активности -можете да јавате коњ низ отворени полиња исто како на Witcher 3, да искачувате ридови и преслапи со трчање нагоре по ѕидови од карпи и високи скокови. И има три вида на летање преку мапата -што може да ги отклучите откако ќе ги отворите сите точки за телепортирање и ќе извршите квестови, но мора да се направи целосно истражување на мапата пред да се стекне способноста за летање. Има и решавање гатанки со комуницирање со пишување на NPC карактери што ви го левелираат атрибутот Интелигенција. И со секој NPC лик може да зборувате со куцање на тастура дека имаат вградено Вештачка Интелигенција со различен мајндсет и ако се спријателите после комуникацијата- тие ликови од време на време ви праќаат подароци во преку мејлот во менито за активности.

Во играта покрај комбатот што е направен како во Souls игрите но со индикатори за дефлектирање (што ги нема во PvP) има и борење во стил на пеливани но во кинеска верзија со што го појачувате атрибутот конституција потребна за носење потежок оклоп. Еве како изгледа прекрасната природа во игра -чисто да се долови воодушевувањето на играчите на тоа чувство само “да се биде во играта”.

На пример ако ги завршите натпреварите во риболов добивате способност да не се давите во вода толку лесно ако се истоштите од пливање. Ако ги правите квестовите за Сколар ви се левелира атрибутот Интелигенција, а ако ги правите квестовите за Healer ви се појачува атрибутот Меморија, појачувањето на атрибутите одклучува и комбинации од специјални скилови -со корисни способности, пример можете да не се повредувате драстично ако паднете од високо -или пак да го научите јазикот на животните -дека според фолклорните приказни ширум светот -јунакот секогаш знае да зборува на немушт јазик.

Се очекува во новите апдејтирана на играта и во Кина – каде што е играта понапред во развој што градуално го пуштаат со time-locked прогресија во чекори и аптејти, -се очекуваат нови оружја од кои со сигурност едно ќе бидат челични тупаници што на херојот му даваат способност да се бори со кунг фу удари со раце и нозе односно fist weapons со многу слични анимации како во играта Nioh 2, исто така на барање на играчите ќе се има и придружник милениче во играта од кои првото неминовно ќе биде куче а потоа ќе се имплементираат и цел варитет миленици -но најверојатно само ќе ве следат и нема да учествуаат во борбите.

Исто така сето ова ќе биде сместено во Милитанта кампања во сеттинг на голема битка – а можноста на играчите да имаат свој сопствен дом што ќе може да го уредат и градежнички и од внатре e веќе имплементирана одамна и ќе биде надградена. Дека во играта можете да бидете и градежник и да проектирате и правите градби уште сега буквално да си бидете архитект на своја куќа или замок. Еве како изгледа тоа конструирање:

Ова го нема во повеќето игри што имаат Player Housing систем (Систем за играчите да си направат сопствен дом во играта) што World of Warcraft тек ќе го имплеметира со најновата експанзија наречена Midnight што треба да излезе скоро, а најдобар систем за тоа има Елдер Скролс Онлајн каде од една скромна соба може да изградите цел свој замок. Иако во Where Winds Meet може детално да уредите сè можно од украсна хартија со калиграфија, вазни со цвеќиња- до слопување цели ѕидови и покрив. Дури и трговците во играта нудат на продажба украси за домот на играчите. За ова и други новитети препорачуваме да го изгледате следното видео-со превод и сублимат од најновиот live-stream за Кинеската верзија -што истите карактеристики ќе ги имплементира и во глобалната верзија на англиски јазик.

Играта целовремено изобилува со Настани -евенти од различни активности во кои се учествува заедно со другите играчи. Може да фармате босеви за легендарни оружја и и шанса да се добијат екслузивни скинови иако шансите за тоа се мали. И за жал играта охрабрува и коцкање во рамките на самата игра -каде има шанса да се добијат навистина вредни скинови. И играчите што не плаќаат имаат шанса да се коцкаат за скинови дека самата игра преку достигнувања им дава награда – шанса да вртат на RNG (Random Number Generation) можност преку ајтеми за тоа.

Но мора да се напомене дека ова не е еквивалентно на вистински комар и не постои опасност од таков вид ако се игра играта, иако има и многу играчи веќе почнаа дури и јавно да кажуваат дека прават нови акаунти и ако им се падне некој прескап скин -од коцкањето за скинови во самата игра -ги нудат за продажба целите акаунти со помала цена од актуелната монетарна вредност на скинот. Но продавањето на сопствен акаунт е нелегално во сите мрежни игри. И ова е активност што веќе е отидена надвор од пропорција. А за важноста на скиновите во видеоигрите како општа појава во видеоигрите може да прочитате овде.

Што се однесува до PvP борбите се одлични и се борите во PvP арена за 1vs1 дуели-што изгледаат вака:

и во стаза што е мешавина од МОБА игра и Батл Ројал игра каде борбите се на отворено и изгледаат вака:

Борбите во PvP -Player Vs Player -односно против други играчи захтеваат задолжително рефлектирање удари за да се победи и навистина брзи рефлекси – но парадоксално и не се до толку комплицирани како што изгледаат и истовремено и не се толку едноставни како што изгледаат. Повеќето играчи моментално се шегуваат затоа што во повиските ранкови во PvP арена -се нанесува damage over time ефект и само се трча во кругови околу противникот.

Да има повеќе движење и позиционирање. Но ако играте фер и противникот ќе ви даде простор за дишење. Ако само спамате комбоа со напади за победа по кратка постапка веднаш ќе ви биде возвратено троструко побрутално назад од повештите играчи. Поголем дел од заедницата и се културни и фини и си помагаат, но игра и улога тоа што во играта не е дозволено пцуење и има филтри за заштита на деца од таков говор на омраза- и може да ве банираат за тоа. А системот за таква заштите е автоматизиран, но и функционира и со репорти од играчи.

Но исто како на Dota 2 што луѓе што ја извежбале играта почнуваат нови акаунти и „газат сè пред себе“ на почетнички нивоа -дека имаат совладано вешто играње- истата појава ја има и во Where Winds Meet -ова нуди прогресија што е со поголем рејтинг на победи и помал број порази. Но е фактор што се случува како појава. Иако вистинскиот начин на играње на играта е само на еден главен акаунт и без дупли акаунти или обиди за нивна продажба за кои може да ве банираат со перманентен бан.

Забрана за играње на играта. Но ова не ги спречува тие што сакаат да остварат заработка -затоа што го почнуваат процесот со правење сосема нова имејл адреса со која регистрираат нов акаунт итн. Сепак во игрите заработуваат само тие што ги прават и многу ретко врвни играчи што се бават со натпреварување во е-спортови. Додека секој обид на помладите гејмери да ја претворат играта која највеќе им се допаѓа во извор на пари и заработка со продавање скинови и бустани акаунти, секој ваков обид е залуден за долгорочна перспектива.

Иако целосните содржини од играта се сосема бесплатни и сите додадени DLC содржини што веќе ги има со години во Кина каде играва одамна се развива, а сега е достапна и на глобално ниво. Дел од играчите детектираа дека вложувањето на 10 евра за секоја нова Сезона навистина дава драстични предности во скинови и материјали за прогресија – но сепак не со толкав импакт како на други игри -освен што се однесува до моментарната вредност на прескапи скинови, оутфити за херој, екзотични и комични животни за јавање, оружја кои блештат со светлина па до цел брод што чини 50 000 долари вистински пари за што имаме напис овде.

А за сите претходни написи за оваа игра може да прочитате на следниов линк. Известувавме за Where Winds Meet далеку пред да излезе играта на запад и остатокот од светот, откако е најавена нејзината глобална верзија што се игра моментално како најиграна и најактивна MMO и бројките драстично растат и се одржува веќе стекнатата база на играчи. Засега левел капот -максимум левел што може да се достигне во играта е левел 100 – а во западната верзија исто така ќе расте до 100 иако е на левел 70 во следните две недели -па потоа ќе може да се левелира до level 75:

Но тоа што е важно да се спомене е дека во Кинеската верзија се планира да се надмине и левел 100 и да се левелира понатака неограничено. Така што ќе нема левел кап -како во постарите Азиски игри што захтеваа тежок грајнд за минимално зголемување на левел, што за среќа не е и случајот во Where Winds Meet каде самото левелирање е полесно и побрзо и захтева помалце напор но повеќе фокус.

Ако имавте потешкотии да ја разберете гејмерската терминологија во овој напис ви го препорачуваме следниот Водич за фрази во RPG игри каде се објаснети значењата на зборовите за и од видеоигри што ги употребуваат најмладите.

Where Winds Meet е феномен во гејмингот и мрежна игра каква што досега немало и е позитивно пречекана ширум светот и моментално е најиграна игра во MMORPG жанрот и пошироко. Бројни видеа на YouTube експлодираа од нови содржини, туторијали и восхитувања од тоа колку е добра оваа игра.

Where Winds Meet е топла препорака за играње и сега е во подем на голема врата. Не само што е сосема бесплатна и e толку добро оптимизирана што не треба „јак компјутер“ за да се учествува, туку е „најнов феномен во гејмингот“ и иновативно револуционерна и од многу повеќе аспекти кои ќе ги видите и искусите и самите кога ќе ја испробате оваа игра- која што навистина вреди да се игра.